Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!

Meksika'nın Guanajuato bölgesinde yer alan bir tatil beldesinde 20 kişilik bir grup bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki tatil beldesinde silahlı saldırı düzenlendi. Meksika basınında yer alan haberlere göre, kimliği belirsiz kişiler, eyalete bağlı La Palma tatil beldesindeki bir eve silahlı baskın gerçekleştirdi. Saldırıda 3'ü kadın, biri çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

AKIL ALMAZ CİNAYET

Yetkililer, saldırının 20 kişilik silahlı grup tarafından gerçekleştirildiğini ve doğrudan bir grubun hedef alındığını bildirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tatilcilerin silah sesleriyle panikle etrafa kaçışmaları yer alıyor. Saldırının ardından ise güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!

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