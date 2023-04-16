Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!

Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi gazetecilere basın açıklamasında bulunduğu sırada silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

YAYINLAMA
Google News
Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!

Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında silahla vurularak öldürüldü. Atiq Ahmad ve kardeşi Ashraf Ahmad'ın polis nezaretinde cezaevinden hastaneye sağlık kontrolüne götürülürken Uttar Pradesh eyaletinin Prayagraj şehrinde gazetecilerin arasına karışan üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. O sırada gazetecilere açıklamada bulunan iki kardeşin vurulma anı, canlı yayında kameralara yansıdı.

Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!

SALDIRGAN MÜSLÜMAN KARŞITI SLOGAN ATTI

Saldırganlar olayın ardından polise teslim oldu. Saldırganlardan biri teslim olurken Hindu milliyetçilerin Müslüman karşıtı kampanyalarında kullandığı "Jai Shri Ram" (Lord Rama'ya Zafer) sloganını attı.

Polis yetkilileri, saldırganların, motosikletlerle gelerek iki kardeşe yaklaştığını ve yakın mesafeden onları başlarından vurduğunu belirtti. 60 yaşındaki Atiq Ahmad, adam kaçırma suçundan hüküm giydikten sonra 2019'da hapis cezasına çarptırılmıştı. Muhalefet partileri olayı güvenlik zafiyeti olarak değerlendirerek hükümeti suçladı.

Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü! Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!

İlgili Haberler
Fotoğraf çekmek isterken dereye düşen kızını kurtarmak isteyen baba yaşamını yitirdi!
Fotoğraf çekmek isterken dereye düşen kızını kurtarmak isteyen baba yaşamını yitirdi!
Tüfekle oynadı! Yanlışlıkla kafasına isabet eden mermi 9 yaşındaki Çınar'ı hayattan kopardı!
Tüfekle oynadı! Yanlışlıkla kafasına isabet eden mermi 9 yaşındaki Çınar'ı hayattan kopardı!
Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!
Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!
0
1
0
1
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!
Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!
Küstah ve alçakça açıklama: Erdoğan kazanırsa seçimden sonra vurulmalı
Küstah ve alçakça açıklama: Erdoğan kazanırsa seçimden sonra vurulmalı
Pentagon'dan belgeleri sızdıran şahıs ABD askeri çıktı! Pentagon'dan sızdırılan belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?
Pentagon'dan belgeleri sızdıran şahıs ABD askeri çıktı! Pentagon'dan sızdırılan belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
Son Haberler
Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!
Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!
Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı! Kırmızı et fiyatlarında fahiş fiyat uygulayanlara ceza geliyor!
Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı! Kırmızı et fiyatlarında fahiş fiyat uygulayanlara ceza geliyor!
Süleyman Soylu duyurdu! Van'da mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi!
Süleyman Soylu duyurdu! Van'da mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi!
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bunlar Türkiye'yi pazarlamaya çıkmışlar! Bunlar Cumhurbaşkanı olmak istemiyorlar!"
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bunlar Türkiye'yi pazarlamaya çıkmışlar! Bunlar Cumhurbaşkanı olmak istemiyorlar!"
Afrika ülkesi Malavi'de Freddy kasırgası binlerce can aldı! Tarihin en uzun süren kasırgası olarak kayıtlara geçti!
Afrika ülkesi Malavi'de Freddy kasırgası binlerce can aldı! Tarihin en uzun süren kasırgası olarak kayıtlara geçti!
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
Çok Okunanlar
Levize isminin anlamı nedir, Levize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Levize isminin anlamı nedir, Levize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mehnur isminin anlamı nedir, Mehnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mehnur isminin anlamı nedir, Mehnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Menhur isminin anlamı nedir, Menhur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Menhur isminin anlamı nedir, Menhur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Menzil isminin anlamı nedir, Menzil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Menzil isminin anlamı nedir, Menzil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Dolu yağdı! Camlar kırıldı! Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor!
Dolu yağdı! Camlar kırıldı! Suudi Arabistan'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor!
Yorumlananlar
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun