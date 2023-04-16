Tüfekle oynadı! Yanlışlıkla kafasına isabet eden mermi 9 yaşındaki Çınar'ı hayattan kopardı!

İzmir'in torbalı ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk tüfekle oynadığı sırada yanlışlıkla kendini vurdu. Çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Tüfekle oynadı! Yanlışlıkla kafasına isabet eden mermi 9 yaşındaki Çınar'ı hayattan kopardı!

Korkunç olay İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Dağkızılca Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yaşındaki Çınar Güven Süer, tüfekle oynadığı sırada yanlışlıkla tüfek ateş aldı. Kafasına isabet eden fişekle yaralanan küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı.

KÜÇÜK ÇINAR TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Süer burada tedavi altına alındı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Çınar'ın hayatını kaybetmesiyle Süer ailesi büyük üzüntü yaşarken, küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tüfekle oynadı! Yanlışlıkla kafasına isabet eden mermi 9 yaşındaki Çınar'ı hayattan kopardı!

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