Fotoğraf çekmek isterken dereye düşen kızını kurtarmak isteyen baba yaşamını yitirdi!

Bursa'da fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybeden kız dereye düştü. Baba ise kızını kurtarmak için dereye indiğinde akıntıya kapılarak boğuldu. Baba kız hayatını kaybederken AFAD ekipleri cansız bedenlerini dereden çıkartarak Adli Tıp morguna kaldırdı.

YAYINLAMA
Google News
Fotoğraf çekmek isterken dereye düşen kızını kurtarmak isteyen baba yaşamını yitirdi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dağakça Mahallesi Şahinkaya mevkiinde dün saat 14.00 sıralarında Samsun'dan gelen 69 yaşındaki babası Mustafa Bolat ile birlikte dere kenarına giden 38 yaşındaki Esma Çiçek, fotoğraf çekinmek istedi.

Fotoğraf çekmek isterken dereye düşen kızını kurtarmak isteyen baba yaşamını yitirdi!

BABA KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaplıkaya deresi kenarında fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybeden Çiçek, akıntıya kapıldı. Suya düşen kızını kurtarmak isteyen baba Mustafa Bolat da suya atladı.
Baba ve kız akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, baba ve kızının cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkartılan baba ve kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İlgili Haberler
Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!
Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!
Tüfekle oynadı! Yanlışlıkla kafasına isabet eden mermi 9 yaşındaki Çınar'ı hayattan kopardı!
Tüfekle oynadı! Yanlışlıkla kafasına isabet eden mermi 9 yaşındaki Çınar'ı hayattan kopardı!
Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!
Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!
Pendik siyasetinin genç yıldızı Muhammet Enes Savaş, Ak Parti İstanbul 1. Bölgeden Milletvekili Adayı Oldu
Pendik siyasetinin genç yıldızı Muhammet Enes Savaş, Ak Parti İstanbul 1. Bölgeden Milletvekili Adayı Oldu
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tüfekle oynadı! Yanlışlıkla kafasına isabet eden mermi 9 yaşındaki Çınar'ı hayattan kopardı!
Tüfekle oynadı! Yanlışlıkla kafasına isabet eden mermi 9 yaşındaki Çınar'ı hayattan kopardı!
İskilip-Çorum karayolunda baba ve oğluna silahlı saldırı, baba öldü, oğlu yaralandı
İskilip-Çorum karayolunda baba ve oğluna silahlı saldırı, baba öldü, oğlu yaralandı
Bahçelievler D 100 karayolunda makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Bahçelievler D 100 karayolunda makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Eşi görülmemiş hırsızlık! Müşteriler için hazırlanan Adana kebapları çaldılar
Eşi görülmemiş hırsızlık! Müşteriler için hazırlanan Adana kebapları çaldılar
Son Haberler
Fotoğraf çekmek isterken dereye düşen kızını kurtarmak isteyen baba yaşamını yitirdi!
Fotoğraf çekmek isterken dereye düşen kızını kurtarmak isteyen baba yaşamını yitirdi!
Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı! Kırmızı et fiyatlarında fahiş fiyat uygulayanlara ceza geliyor!
Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı! Kırmızı et fiyatlarında fahiş fiyat uygulayanlara ceza geliyor!
Süleyman Soylu duyurdu! Van'da mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi!
Süleyman Soylu duyurdu! Van'da mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi!
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bunlar Türkiye'yi pazarlamaya çıkmışlar! Bunlar Cumhurbaşkanı olmak istemiyorlar!"
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bunlar Türkiye'yi pazarlamaya çıkmışlar! Bunlar Cumhurbaşkanı olmak istemiyorlar!"
Bakanı Soylu: "uyuşturucu ile mücadelede başka bir safhaya geçildi"
Bakanı Soylu: "uyuşturucu ile mücadelede başka bir safhaya geçildi"
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında iftar sofralarında vatandaşlar buluşturmaya devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında iftar sofralarında vatandaşlar buluşturmaya devam ediyor
Çok Okunanlar
Levize isminin anlamı nedir, Levize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Levize isminin anlamı nedir, Levize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mehnur isminin anlamı nedir, Mehnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mehnur isminin anlamı nedir, Mehnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Menhur isminin anlamı nedir, Menhur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Menhur isminin anlamı nedir, Menhur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Menzil isminin anlamı nedir, Menzil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Menzil isminin anlamı nedir, Menzil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güngören'de Kabataş-Bağcılar seferini yapan T1 tramvayı raydan çıktı!
Güngören'de Kabataş-Bağcılar seferini yapan T1 tramvayı raydan çıktı!
Beton mikseri kaygan virajda yan yattı! İçindeki sürücü yaralandı
Beton mikseri kaygan virajda yan yattı! İçindeki sürücü yaralandı
Yorumlananlar
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun