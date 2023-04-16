Fotoğraf çekmek isterken dereye düşen kızını kurtarmak isteyen baba yaşamını yitirdi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dağakça Mahallesi Şahinkaya mevkiinde dün saat 14.00 sıralarında Samsun'dan gelen 69 yaşındaki babası Mustafa Bolat ile birlikte dere kenarına giden 38 yaşındaki Esma Çiçek, fotoğraf çekinmek istedi.

BABA KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaplıkaya deresi kenarında fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybeden Çiçek, akıntıya kapıldı. Suya düşen kızını kurtarmak isteyen baba Mustafa Bolat da suya atladı.

Baba ve kız akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, baba ve kızının cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan baba ve kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.