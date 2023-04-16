Konya'da emekli polis cinnet geçirdi! Karısı ve çocuklarını yaraladı!

Konya'da emekli polis memuru cinnet geçirdi. Karısı oğlunu ve kızını yaraladı. Karısının durumunun ağır olduğu öğrenilirken çocukların durumu iyi.

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Konya'da emekli polis cinnet geçirdi! Karısı ve çocuklarını yaraladı!

Konya'da sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Beyhekim Toki konutlarında bulunan bir apartmanın 4. katında oturan ve kısa süre önce emekli olduğu öğrenilen Salim Ö., cinnet geçirerek 50 yaşındaki eşi Semra Ö., 24 yaşındaki oğlu Mehmet Ö., ve 20 yaşındaki kızı Aslıhan Ö.'yü beylik tabancası ile vurdu.

Konya'da emekli polis cinnet geçirdi! Karısı ve çocuklarını yaraladı!

ANNE VE ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri emekli polis memuru Salim Ö.'yü gözaltına aldı. Göğsünden yaralanan Semra Ö., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Salim Ö.'nün oğlu Mehmet Ö. ile kızı Aslıhan Ö. Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne Semra Ö.'nün hayati tehlikesi bulunurken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Salim Ö.'nun emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da emekli polis cinnet geçirdi! Karısı ve çocuklarını yaraladı!

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