Adıyaman'da girdikleri binada hırsız sanılan nakliye firma çalışanı darp edildi.

Adıyaman Yeni Sanayi Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında bulunan bir sitedeki dairede bulunan ev eşyalarının naklini gerçekleştirmek isteyen bir firmanın çalışanı bina içerisine girdiği esnada çevrede bulunan bina sakinleri tarafından hırsız sanılarak dövüldü.

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Adıyaman'da girdikleri binada hırsız sanılan nakliye firma çalışanı darp edildi.

Adıyaman'da bir ikametin nakliyesi için girdikleri binada hırsız sanılan firma çalışanı darp edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında bulunan bir sitedeki dairede bulunan ev eşyalarının naklini gerçekleştirmek isteyen bir firmanın çalışanı bina içerisine girdiği esnada çevrede bulunan bina sakinleri tarafından hırsız sanıldı.

Adıyaman'da girdikleri binada hırsız sanılan nakliye firma çalışanı darp edildi.

NAKLİYE İŞÇİSİ GİRDİĞİ BİNADA HIRSIZ ZANNEDİLEREK DARP EDİLDİ

Firma çalışanın açıklama yapmasına fırsat vermeyen vatandaşlar, çalışanı tekme tokat dövüp darp etti. Arkadaşının darp edildiğini fark eden firmanın diğer çalışanları da araya girerek vatandaşları sakinleştirdi.

Daire sahibi tarafından yapılan anlaşma çerçevesinde geldiği tespit edilen firma çalışanlarından vatandaşlar tarafından özür dilendi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, davacı ve şikayetçinin olmaması üzerine olay yerinden ayrılırken darp edilen firma çalışanı ve beraberindeki arkadaşları, işlerine kaldıkları yerden devam etti.

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KAYNAK: İHA

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