İntihar mı? Kaza mı? 14 yaşındaki çocuk ailesiyle tartıştı! 7. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti!

İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde akşam saat 20:00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. isimli çocuk ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra büyüdü ve küçük kız sinir krizi geçirerek terasa çıktı. Ardındansa 14 yaşındaki kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düştü. 10 katlı binadan düşen kız ise ağır yaralandı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Naz S. isimli kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



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POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Yaşananlar sonrası olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.