Seyir halinde uyuyakaldı uyandığında ise kendini tarlanın ortasında buldu! Yolcular ölümden döndü!

Bursa'da bir halk otobüsü şoförü direksiyon başındayken uyuyakaldı. Araç tarlaya uçarken yolcular ölümden döndü. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Şoförün uykusuzluğu yolcuları ölüme götürüyordu. Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesinde yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförünün uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu.

ŞOFÖR KENDİNE ZOR GELDİ

Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi. Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Büyük şans eseri kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi

Gece beşik sallamış olsa gerek! Seyir halinde uyuya kaldı! Yolcular ölümden döndü!Gece beşik sallamış olsa gerek! Seyir halinde uyuya kaldı! Yolcular ölümden döndü!

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