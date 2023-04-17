Kocaeli'de sipariş verdikleri kuryeciyi pompalı tüfekle vurdular!

Kocaeli'de 4 kişi bir restorandan sipariş verdi. Ardındansa kuryeyi sokak ortasında pompalı tüfekle beklediler. Motorsikletle gelen kuryeciye saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kocaeli'de sipariş verdikleri kuryeciyi pompalı tüfekle vurdular!

Koceli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 222. Sokak üzerinde 4 kişi bir restorandan sipariş verdi. Sonrasında sokak üzerinde moto kurye olarak çalışan Ö.S.’yi ellerinde pompalı tüfekle gelmesini beklediler. Üzerine ateş açılan moto kurye kalçasından yaralanarak yere yığıldı. Olay sonrası ise şahıslar olay yerinden uzaklaştı.

POMPALI TÜFEKLE VURUP KAÇTILAR

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar anbean çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, moto kuryenin sokağa girdikten sonra şahıslar tarafından vurulup yere yığıldığı, şahısların ise kaçtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de sipariş verdikleri kuryeciyi pompalı tüfekle vurdular!

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