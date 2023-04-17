Öksürük şurubu can aldı! Kamerunlu 6 çocuk ilaç içtikten sonra hayatını kaybetti!

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da geçen ay "Naturcold" isimli öksürük şurubunu içen 3 çocuk hayatını kaybetmişti. Ardındansa aynı şuruptan içen 6 çocuk daha yaşamını yitirdi. Ülke'nin Sağlık Bakanı ise ilacın kullanılmaması gerektiği ve derhal imha edilmesi konusunda talimat verdi.

YAYINLAMA
Google News
Öksürük şurubu can aldı! Kamerunlu 6 çocuk ilaç içtikten sonra hayatını kaybetti!

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da rahatsızlanan 3 çocuğa "Naturcold" isimli öksürük şurubu verilmiş ve ilacı içen çocuklar kısa bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AYNI İLACI KULLANAN 6 ÇOCUK DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Ardındansa Kuzey-Batı Bölgesi Halk Sağlığı Bakanlığı Temsilcisi Kingsley Che Soh, yaptığı açıklamada, yasaklı öksürük şurubunu 6 çocuğun daha kullanarak hayatını kaybettiğini doğruladı.

Şurubun böbreklere ciddi zararlar verdiğini belirten Soh, geçen ay ilacın kullanımının yasaklandığını ifade etti. Soh, şurubu bulunduranlara ilacı derhal imha etmeleri çağrısı yaptı.

Öksürük şurubu can aldı! Kamerunlu 6 çocuk ilaç içtikten sonra hayatını kaybetti!

İlgili Haberler
Cezayir ile Suriye arasında sıcak temas, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Suriye dış işleri bakanı ile bir araya geldi
Cezayir ile Suriye arasında sıcak temas, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Suriye dış işleri bakanı ile bir araya geldi
ABD'de polisler yanlış eve girdi! Ev sahibini öldürdü!
ABD'de polisler yanlış eve girdi! Ev sahibini öldürdü!
Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!
Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cezayir ile Suriye arasında sıcak temas, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Suriye dış işleri bakanı ile bir araya geldi
Cezayir ile Suriye arasında sıcak temas, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Suriye dış işleri bakanı ile bir araya geldi
ABD'de polisler yanlış eve girdi! Ev sahibini öldürdü!
ABD'de polisler yanlış eve girdi! Ev sahibini öldürdü!
Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!
Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü!
Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!
Meksika'da katliam! Silahlı saldırganlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu!
Son Haberler
Öksürük şurubu can aldı! Kamerunlu 6 çocuk ilaç içtikten sonra hayatını kaybetti!
Öksürük şurubu can aldı! Kamerunlu 6 çocuk ilaç içtikten sonra hayatını kaybetti!
Menüsküs hastaları dikkat! Dizinizin arkasındaki şişlik altından kist çıkabilir
Menüsküs hastaları dikkat! Dizinizin arkasındaki şişlik altından kist çıkabilir
İntihar mı? Kaza mı? 14 yaşındaki çocuk ailesiyle tartıştı! 7. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti!
İntihar mı? Kaza mı? 14 yaşındaki çocuk ailesiyle tartıştı! 7. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti!
Bu kadarına da pes detirten olay! Türk usülü çekici görüntüleri hem güldürdü hem de düşündürdü
Bu kadarına da pes detirten olay! Türk usülü çekici görüntüleri hem güldürdü hem de düşündürdü
Küstah ve alçakça açıklama: Erdoğan kazanırsa seçimden sonra vurulmalı
Küstah ve alçakça açıklama: Erdoğan kazanırsa seçimden sonra vurulmalı
Pentagon'dan belgeleri sızdıran şahıs ABD askeri çıktı! Pentagon'dan sızdırılan belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?
Pentagon'dan belgeleri sızdıran şahıs ABD askeri çıktı! Pentagon'dan sızdırılan belgelerde hangi bilgiler yer alıyordu?
Çok Okunanlar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, yurt dışındaki seçmene sandığa gitme çağrısında bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, yurt dışındaki seçmene sandığa gitme çağrısında bulundu
Murat Şahin, seçim çalışmalarına hız verdi, destek her geçen gün çığ gibi artıyor
Murat Şahin, seçim çalışmalarına hız verdi, destek her geçen gün çığ gibi artıyor
Bakan Varank gençleri Togg’a bindirdi olanlar oldu! Gençlerin hali görülmeye değerdi
Bakan Varank gençleri Togg’a bindirdi olanlar oldu! Gençlerin hali görülmeye değerdi
Halk otobüsünün şoföründen muhteşem davranış, seyir halindeyken yolculara iftariyelik dağıttı
Halk otobüsünün şoföründen muhteşem davranış, seyir halindeyken yolculara iftariyelik dağıttı
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
Afrika ülkesi Malavi'de Freddy kasırgası binlerce can aldı! Tarihin en uzun süren kasırgası olarak kayıtlara geçti!
Afrika ülkesi Malavi'de Freddy kasırgası binlerce can aldı! Tarihin en uzun süren kasırgası olarak kayıtlara geçti!
Yorumlananlar
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Akşener haddini aştı Erdoğan'ı tehdit etti: "Erdoğan ve arkadaşlarına adil davranacağız"
Akşener haddini aştı Erdoğan'ı tehdit etti: "Erdoğan ve arkadaşlarına adil davranacağız"
Tele1 canlı yayınında akıl almaz tartışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy pusuladaki fotoğrafına itiraz ettiler
Tele1 canlı yayınında akıl almaz tartışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy pusuladaki fotoğrafına itiraz ettiler
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"