Öksürük şurubu can aldı! Kamerunlu 6 çocuk ilaç içtikten sonra hayatını kaybetti!

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da rahatsızlanan 3 çocuğa "Naturcold" isimli öksürük şurubu verilmiş ve ilacı içen çocuklar kısa bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
AYNI İLACI KULLANAN 6 ÇOCUK DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Ardındansa Kuzey-Batı Bölgesi Halk Sağlığı Bakanlığı Temsilcisi Kingsley Che Soh, yaptığı açıklamada, yasaklı öksürük şurubunu 6 çocuğun daha kullanarak hayatını kaybettiğini doğruladı.
Şurubun böbreklere ciddi zararlar verdiğini belirten Soh, geçen ay ilacın kullanımının yasaklandığını ifade etti. Soh, şurubu bulunduranlara ilacı derhal imha etmeleri çağrısı yaptı.