Fiji'de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu! Dünya genelinde fay hattı hareketlendi!

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Güney Pasifik'te bulunan ada ülkesi Fiji Cumhuriyeti'nde 6.6 büyülüğünde deprem meydana geldi.

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Fiji'de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu! Dünya genelinde fay hattı hareketlendi!

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin merkez üssünün Suva kentinin 471 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Yerin 562 kilometre altında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadığı belirtildi.

Ulusal Sismografi Merkezi (USC) ise depremi 6.3 büyüklüğünde ve derinliğini 596 kilometre olarak duyurdu.

Fiji'de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu! Dünya genelinde fay hattı hareketlendi!

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