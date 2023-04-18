Irak'ta insanlık öldü! 7 yaşındaki çocuğa tecavüz ederek öldürdü! Halk idamını istiyor!

Irak'ta aftan yararlanarak hapisten çıkan bir adam 7 yaşındaki kız çocuğunu şeker verme bahanesiyle kandırdı. Önce tecavüz etti sonra ise boğarak öldürdü. Korkunç olay Irak'ta infial yaratırken Cumhurbaşkanı devreye girdi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Irak'ta insanlık öldü! 7 yaşındaki çocuğa tecavüz ederek öldürdü! Halk idamını istiyor!

Irak'ta dün akıl almaz bir cinayet yaşandı. Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğunu şeker verme bahanesi ile kandıran saldırgan, çocuğa tecavüz etti ve ardından boğarak öldürdü. Cinayetin ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen saldırgan, polis tarafından saatler sonra yakalandı. İşlediği cinayeti itiraf eden cani, polis eşliğinde olay yerine götürülerek cinayeti nasıl işlediği anlattırıldı. Saldırgan, çocuğun cesedini ise çöpe attığını açıkladı. Saldırganın oğlunu öldürmekten hapse girdiği ve 6 yıl sonra aftan yararlanarak serbest kaldığı ortaya çıktı.

IRAK CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit katilin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bu gibi suçlarda caydırıcı sağlam ve kararlı olması gerektiğine dikkat çeken Reşit, vatandaşların güvenliğini, özgürlüğünü ve onurunu korumak gerektiğini ifade etti.



SALDIRGANIN İDAMI İSTENİYOR

Irak Çocuk Örgütü ise, katilin idam edilmesini istedi. Irak Çocuk Örgütü üyesi Reca Ahmet, katilin asılarak ölüm cezası uygulaması çağrısında bulunarak, bu gibi cinayetlerin uyuşturucu maddelere karşı mücadelenin önemini gözler önüne serdiğini dile getirdi. Irak İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Irak'taki suçların yüzde 80'den fazlasının uyuşturucu kullanan kişiler tarafından işleniyor.

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