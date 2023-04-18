Eski Başbakan hakkında kara para aklama suçlaması, Devletin gücünü kullanarak yasa dışı gelir etmekle suçlanıyor

Ermenistan'da eski Başbakan Hovik Abrahamyan, 2006-2016 döneminde kamu görevi yaptığı esnadaEski Başbakan hakkında kara para aklama suçlaması, Devletin gücünü kullanarak yasa dışı gelir etmekle suçlanıyor.

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Eski Başbakan hakkında kara para aklama suçlaması, Devletin gücünü kullanarak yasa dışı gelir etmekle suçlanıyor

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, Abrahamyan'a yönelik suçlamaların Ermenistan Başsavcılığınca, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nda yürütülen cezai soruşturmayla tespit edildiği açıklandı.

Abrahamyan'ın, 2006'da Ermenistan'daki bir inşaat firmasının hisselerini, firma faaliyetlerini devlet ve yerel yönetimler üzerinden baskı yoluyla engelleyerek yasa dışı yollarla devraldığı ve 2008-2015 döneminde şirketin gayri resmi sahibi olarak 230 milyon 400 bin dramlık (yaklaşık 11 milyon 560 bin lira) yasa dışı gelir elde ettiği belirlendi.

Eski Başbakan hakkında kara para aklama suçlaması, Devletin gücünü kullanarak yasa dışı gelir etmekle suçlanıyor

DEVLETİN GÜCÜNÜ KULLANARAK YASADIŞI GELİR ETMEKLE SUÇLANIYOR

Abrahamyan'ın söz konusu yasa dışı gelirlerini gayrimenkul alımı ve banka işlemleri yoluyla aklamaya çalıştığı, bu kapsamda kendi ve kendine yakın kişiler üzerinden 10'dan fazla değerli mülk edindiği kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından Abrahamyan'a yönelik kara para aklama, resmi görevini kötüye kullanma ve yasak olduğu halde ticari faaliyetle meşgul olma suçlamasıyla kovuşturma başlatılmasına ve suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Hovik Abrahamyan, 2012-2014 döneminde Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı, 2014-2016'da Ermenistan Başbakanı görevlerinde bulunmuştu.

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KAYNAK: AA

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