Eskişehir'de işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var!

Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan servis şarampole yuvarlandı. Yoldan çıkan araç boş araziye devrilirken kazada 3 kişi öldü 31 kişi de yaralandı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Eskişehir'de işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var!

Eskişehir’de yaşanan korkunç kaza, İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. İnönü-Bilecik karayolu 7’nci kilometrede meydana gelen kazada, Şoför Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı işçileri taşıyan servis aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Eskişehir'de işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var!

3 KİŞİ ÖLDÜ 31 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 31 yaşındaki Özgün Sevim Kök, 40 yaşındaki Yıldız Kollar ve 49 yaşındaki Erhan Akbardak hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük’te bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan servisin içinde bulunan yolcuların, yakınlardaki bir kamyon fabrikasında işçi olduğu ve mesaiye gittikleri öğrenildi.

Eskişehir'de işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var! Eskişehir'de işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var!

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