Kadın cesedi sandılar gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Antalya'da bir garip olay!

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekipleri beze sarılı halde kadın cesedi gördüklerini zannedip, polis ekiplerine haber verdi. Gerçek ise olay yerine gelen polis ekiplerince anlaşıldı. Bezin içinde kadın cesedi yerine manken olduğu öğrenildi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Kadın cesedi sandılar gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Antalya'da bir garip olay!

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 09.30 sırasında Çankaya Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı kenarında dağlık alanda bulunan yolda belediye ekipleri tepelik alanın kenarında dikili olan ağaçları sulamaya gelen belediye ekipleri, yaklaşık bir metre uzunluğunda beze sarılı ve üzeri bantla kaplanmış şekilde gördükleri nesnenin durumundan şüphelendi.

Kadın cesedi sandılar gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Antalya'da bir garip olay!

CANSIZ MANKENİN YANINDA KİMLİK BULUNDU

Kontrollerinde sarılı nesneden yumuşak doku hisseden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan ekipler bezin yakınında bir çanta ve dışarı da 20 yaşındaki birisine ait M.D. adına kayıtlı bir kimlik buldu. Kimliğin ardından bezin içinde ceset olabileceği şüphesinin kuvvetlenmesi üzerine adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri geldi.

KİMLİK MADDE BAĞIMLISINA AİT ÇIKTI

Ekipler yine çevrede araştırma yaptı. Etrafını çadır sistemi ile kapatan olay yeri, savcı gözetiminde açtığı bezin içinde cansız manken çıktı. Yapılan incelemenin ardından beze sarılı manken polis merkezine götürüldü. Olay yerindeki kimlik sahibinin ise madde bağımlısı bir şahıs olduğu öğrenildi.

Kadın cesedi sandılar gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Antalya'da bir garip olay!Kadın cesedi sandılar gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Antalya'da bir garip olay!

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