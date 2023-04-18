Kocasının yasak aşkını hazmedemedi! Sevgilisinin ve bebeğinin üzerine asit döküp kaçtı!

Denizli'de kocasının kendisini aldattığını şüphelenen kadın eşini yakın takibe aldı. Özbek sevgilisi ve bir bebeği olduğunu öğrenen kadın ise aldatılmayı hazmedemeyince anne ve bebeğin üzerine asit atıp kaçtı. Anne ve bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri saldırgan kadını göz altına aldı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Kocasının yasak aşkını hazmedemedi! Sevgilisinin ve bebeğinin üzerine asit döküp kaçtı!

Denizli’de 18 yıldır evli olan ve 2 çocuk sahibi 40 yaşındaki Gökhan Y. ile 40 yaşındaki Kerzi Y. arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Kocasının eve geç gelmeye başlamasından şüphelenen Kerzi Y. kocasını bir süre takip etti ve Özbek asıllı bir kadınla birliktelik yaşadığı hatta 2 aylık da bebek sahibi olduğunu öğrenince yaşadıklarını hazmedemeyen kadın çılgına döndü.

ANNE VE BEBEĞİN ÜZERİNE ASİT DÖKÜP KAÇTI

Özbek sevgilinin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'ndeki yerini belirleyen Kerzi Y., yanına asit alarak harekete geçti. Eve giden kadın, tartıştığı eşinin sevgilisine ve yanında bulunan 2 aylık bebeği H.Y.’ye asit fırlatarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri acılar içindeki anne ve bebeğini hastaneye kaldırdı.

Kocasının yasak aşkını hazmedemedi! Sevgilisinin ve bebeğinin üzerine asit döküp kaçtı!

KISKANÇLIĞI HAZMEDEMEDİĞİNİ SÖYLEYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Olayın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüpheli kadın Kerzi Y.’yi aynı ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakaladı. Burada olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte çalışma gerçekleştiren ekipler, olayı gerçekleştiren kadını gözaltına alarak karakola götürdü. Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi.

BEBEĞİN DURUMU KRİTİK

Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken bebeğin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin ise olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kocasının yasak aşkını hazmedemedi! Sevgilisinin ve bebeğinin üzerine asit döküp kaçtı!

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