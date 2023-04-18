Sivrisinek ısırığı can aldı! Fil ayağı hastalığın yakalanan adam hayatını kaybetti.

İş için 9 yıl önce Antalya'ya giden güvenlik görevlisi İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu sivrisinek ısırması sonucu bilinmeyen bir hastalığa yakalandı. Doktor doktor gezen Karaoğlanoğlu'nun fil ayağı hastalığına yakalandığı öğrenilse de çaresi bulunamadı. Tedavisi bulunamayan adam ise ne yazık ki aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Sivrisinek ısırığı can aldı! Fil ayağı hastalığın yakalanan adam hayatını kaybetti.

Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 yıl önce iş için gittiği Antalya'da güvenlik görevlisi olarak bir otelde işe başladı. Karaoğlanoğlu çalıştığı sırada bir sivrisinek ısırdı ve o sivrisinek amansız bir hasatlığa yakalanmasına neden oldu. Karaoğlanoğlu'nun her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalandığı öğrenildi. Doktor doktor gezse de hastalığına çare bulamadı. Ayaklarının giderek şişmesi üzerine kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan Karaoğlanoğlu ailesinin bakımına muhtaç oldu. Giderek ayaklarının şişmesinin yanı sıra derisinde çürümeler meydana geldi ve artık ayağa kalkamaz oldu.

Sivrisinek ısırığı can aldı! Fil ayağı hastalığın yakalanan adam hayatını kaybetti.

YARDIM ÇAĞRISINDAN SONRA FENALAŞTI

Aile Karaoğlanoğlu'nun hastalığının Mikro Cerrahi bir operasyonla iyileşebileceğini duymuş ve gerekli bilgileri almak için yardım çağırısında bulunmuşlardı. Karaoğlanoğlu, iyileşip insanların arasına çıkacağı günlerin özlemini anlattığı konuşmasından saatler sonra aniden fenalaştı. Şikayetleri artan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada solunumda güçlük çeken ve entübe edilen Karaoğlanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Hastanedeki işlemlerinin ardından baba ocağında helallik alınan güvenlik görevlisi, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Sivrisinek ısırığı can aldı! Fil ayağı hastalığın yakalanan adam hayatını kaybetti.
"NEREYE GÖTÜRDÜYSEK ÇARE BULAMADIK"

Oğlunun hastalığına çare bulunamadığını ve her gün acı çektiğini ifade eden baba Akif Karaoğlanoğlu, “Yavruma bakamadık, koruyamadık, kaybettik ve çok üzülüyorum. Nereye götürürsek götürelim çare bulamadık” dedi.

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