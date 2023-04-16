Beyoğlu'nda ortalık karıştı! Babasına küfreden şahsı 5 yerinden bıçakladı!

İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs babasına küfür eden adamı 5 yerinden bıçakladı. Olay sonrası kaçan şahıs ise Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından olayda kullanılan bıçakla yakalandı.

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Beyoğlu'nda ortalık karıştı! Babasına küfreden şahsı 5 yerinden bıçakladı!

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde sabah saat 05:00 sıralarında ortalık karıştı. Sabah karşı babasıyla birlikte sokağa gelen 20 yaşındaki Oktay Ö. otoparktaki köpeğine bakmak istedi. Köpeğe baktığı sırada otoparktaki 52 yaşındaki Mehmet Övün Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Mehmet Övün Ş., Oktay Ö.’nün babasına ve kendisine küfretti.


BABASINA KÜFREDİNCE 5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Küfür etmesine sinirlenen Oktay Ö. bıçak çıkararak Mehmet Övün Ş.'ye saldırdı. Yaşanan boğuşmada 5 yerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet Övün Ş. yaralandı. Şüpheli Oktay Ö. ise hızla olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Yaralı için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mehmet Övün Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kaçtığı motosikletin Ruşen K.’ya ait olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda o sabah motosikleti kullanan kişini ise Oktay Ö. olduğu belirlendi. Şahıs adresinde olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Oktay Ö. sevk edildiği adliyede “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda ortalık karıştı! Babasına küfreden şahsı 5 yerinden bıçakladı!

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