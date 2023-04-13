Tosuncuk ve ağabeyine bir ceza daha! "Bank" ismini izinsiz kullandılar bir ceza daha aldılar!

Binlerce kişi türlü vaadlerle kandıran Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın oyun araclııyla kişilerin gerçek çiftliklerde hayvanları bulunduğuna inandırmış ve oyunu oynayan kişiler is para yatırmaya devam etmişlerdi. Mart 2018'de saadet zinciri prensibiyle çalıştığı öğrenilen şirketin varlıklarına el konulmuştu. Şirketin kurucusu Mehmet Aydın ise vatandaştan aldığı toplamda 511 milyon dolarlık parayla Uruguay'a kaçmış ve lüks içinde bir hayat sürmüştü İnterpol'de dahil kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın 1 Temmuz 2021 yılında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türk Büyükelçiliğine teslim oldu ve Türkiye'ye getirilerek 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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BANK İSMİNİ İZİNSİZ KULLANDI BİR CEZA DAHA ALDI

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmazken, müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı ile sanık Mehmet Aydın'ın avukatı salonda hazır bulundu. Bir önceki celsede mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcı mütalaasını tekrar ederek “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.



"BANKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜRECEK HİÇBİR İŞLEM VE EYLEMİ YOKTUR"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Mehmet Keske, “Bankayı çağrıştıracak hiçbir ibare hiçbir zaman kullanılmamıştı. Müvekkilim kendisine para yatıran kişilerle yapmış olduğu sözleşmelerde hiçbir zaman banka olmadığını yazılı olarak beyan etmiş ve karşılıklı olarak imzalamışlardır. Banka olduğunu düşündürecek hiçbir işlem ve eylemi yoktur. Bütün faaliyetleri üretime yöneliktir, müvekkil hiçbir zaman banka faaliyeti yapmamıştır. Müvekkilin beraatına karar verilmesini talep ederiz” dedi. Karar veren mahkeme heyeti, Mehmet ve Fatih Aydın’ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmederek 10 bin TL adli para cezası verdi.

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"BANK" İFADESİNİN KULLANILMASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanıkların, şirketlerinin reklam ve ürünlerinde ilgili kurumlardan izin almadan 'Bank' ifadesini kullandıkları gerekçesiyle, '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.