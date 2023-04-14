Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş depreminden etkilenen Malatya'da konutların temel atma törenine katıldı ve 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkânın anahtar teslim törenini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 17 Mayıs seçimlerinin yaklaştığına vurgu yaparak Türkiye'nin büyük bir dönüm noktasından geçtiğine değindi. 7'li koalisyonu da eleştiren Erdoğan "Malatya evlatlarının geleceğini 7 iş bilmezin bir arada olduğu kumar masasına terk etmez" ifadelerinde bulundu.

MİLLET İTTİFAKINI YERDEN YERE VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi? Başında olduğu partiye tek başarı kazandırmayanın ülkeye hayrı olabilir mi? Bizim bildiğimiz Malatya evlatlarının geleceğini 7 iş bilmezin bir arada olduğu kumar masasına terk etmez, azılı teröristleri çıkarıp aramıza salmaya vadedenleri asla affetmez, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışanları siyasetten tavsiye etme vakti gelmiştir. 14 Mayıs'ta bu zihniyete artık yeter demenizi rica ediyorum. Bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, 2-3 bakanlık kapmak için ülkenin kaderiyle oynayanlara dur demenizi istiyorum." dedi.

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14 MAYIS SEÇİMLERİNE İLİŞKİN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7'li koalisyonun seçimi kazanması halinde hapiste olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarma vaadine karşı sert bir cevap verdi. Erdoğan; "Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek 5 senesini değil gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. Ne diyor? Terörist başını çıkaracaklarmış. Ne diyor? Diyarbakır'da 51 Kürt yavrumuzu öldüren, onların ölümüne vesile olan Selo'yu çıkartacaklarmış. Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir. Katillere, yataklık edenler bellidir. Onun için Cumhur İttifakı'nın iş başında kalması şart. Sadece hayal satan, lafazanlık yapan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir. Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı, bir bakkal dükkanı bile emanet edilemez." ifade etti.