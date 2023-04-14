HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş seçim kampanyaları için Erzurum'a gittiği sırada Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Beştaş Karayazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

YAYINLAMA
Google News
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş seçim kampanyaları için gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Beştaş’ın bulunduğu Audi marka 06 CJU 114 plakalı otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Beştaş, Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine daha sonra da ambulans uçak ile Ankara’ya gönderildi.

HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!

BELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

HDP milletvekili Danış Beştaş’ın şehir hastanesinde yapılan kontrollerinde belinde kırık olduğu belirlendi. Hastanede açıklama yapan HDP parti meclis üyesi Talha kaya, “Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş Karayazı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası Erzurum Şehir Hastanesine getirildi. Hastane başhekimi ile yaptığımız görüşmede hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak belinde kırık olduğunu söyledi. Milletvekilimizi ambulans uçak ile Ankara’ya gönderilmesine karar verildi.” dedi.

HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!

İlgili Haberler
İkinci ara tatili bugün başlıyor! Son ders zili çaldı!
İkinci ara tatili bugün başlıyor! Son ders zili çaldı!
TZOB Başkanı Bayraktar, av sezonunun açılmasına az bir süre kala balıkçıları uyardı! "sürdürebilirlik balıkçılık için kurallara uyalım"
TZOB Başkanı Bayraktar, av sezonunun açılmasına az bir süre kala balıkçıları uyardı! "sürdürebilirlik balıkçılık için kurallara uyalım"
Yerli ve Milli uydu "İMECE" uzaya gönderilmesine saniyeler kala ertelendi!
Yerli ve Milli uydu "İMECE" uzaya gönderilmesine saniyeler kala ertelendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi?
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trafik polislerinden şık davranış! Bu kez ceza için değil ikram için durdurdular
Trafik polislerinden şık davranış! Bu kez ceza için değil ikram için durdurdular
Rusya’dan deprem bölgesine tonlarca yardım! 184 tonluk gıda yardımı getiren gemi limana demir attı
Rusya’dan deprem bölgesine tonlarca yardım! 184 tonluk gıda yardımı getiren gemi limana demir attı
Yerli ve Milli uydu "İMECE" uzaya gönderilmesine saniyeler kala ertelendi!
Yerli ve Milli uydu "İMECE" uzaya gönderilmesine saniyeler kala ertelendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi?
Son Haberler
ÇAYKUR’un bin 365 kişilik mevsimlik işçi kadrosu için kura çekimi başladı
ÇAYKUR’un bin 365 kişilik mevsimlik işçi kadrosu için kura çekimi başladı
Bakanı Soylu: "uyuşturucu ile mücadelede başka bir safhaya geçildi"
Bakanı Soylu: "uyuşturucu ile mücadelede başka bir safhaya geçildi"
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
14 Nisan Cuma 2023 Piyasalarda son durum! Euro ve Dolar kanatlanıp uçtu! Altın rekor üstüne rekor kırdı!
14 Nisan Cuma 2023 Piyasalarda son durum! Euro ve Dolar kanatlanıp uçtu! Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Çok Okunanlar
Cevzet isminin anlamı nedir, Cevzet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cevzet isminin anlamı nedir, Cevzet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seymen isminin anlamı nedir, Seymen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seymen isminin anlamı nedir, Seymen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yurdal isminin anlamı nedir, Yurdal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yurdal isminin anlamı nedir, Yurdal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beynun isminin anlamı nedir, Beynun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beynun isminin anlamı nedir, Beynun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tosuncuk ve ağabeyine bir ceza daha! "Bank" ismini izinsiz kullandılar bir ceza daha aldılar!
Tosuncuk ve ağabeyine bir ceza daha! "Bank" ismini izinsiz kullandılar bir ceza daha aldılar!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı