HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş seçim kampanyaları için gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Beştaş’ın bulunduğu Audi marka 06 CJU 114 plakalı otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Beştaş, Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine daha sonra da ambulans uçak ile Ankara’ya gönderildi.

BELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

HDP milletvekili Danış Beştaş’ın şehir hastanesinde yapılan kontrollerinde belinde kırık olduğu belirlendi. Hastanede açıklama yapan HDP parti meclis üyesi Talha kaya, “Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş Karayazı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası Erzurum Şehir Hastanesine getirildi. Hastane başhekimi ile yaptığımız görüşmede hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak belinde kırık olduğunu söyledi. Milletvekilimizi ambulans uçak ile Ankara’ya gönderilmesine karar verildi.” dedi.