Yerli ve Milli uydu "İMECE" dakikalar sonra uzaya fırlatılacak!

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği ve Amerika'dan fırlatılması beklenen İMECE uydusu olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatılamamış ve 2 gün ertelenmişti. Beklenen an geldi ve İMECE uydusu bugün Amerika'dan fırlatılacak.

YAYINLAMA
Google News

TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan; müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE’nin yarın uzaya fırlatılması planlanıyor.

İMECE BUGÜN UZAYDA

İMECE, iki ertelemenin ardından yarın Türkiye saati ile 09.48’de Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması bekleniyor. Fırlatma töreni, Ankara’da bulunan TÜBİTAK UZAY’ın yer takip istasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİ ALINACAK

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı. Türkiye’de ilk kez üretilen metrealtı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

İHRACAT POTANSİYELİ ARTACAK

İMECE Projesinden elde edilen çıktılar, Türkiye’nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapıtaşını oluşturacak. Bu proje ile sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanında yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje çerçevesinde üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

İMECE ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANI

Yerli ve milli imkanlarla üretilen yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu mevcut.

5 yıl hizmet ömrü sunacak.

Tasarım, üretim, entegrasyon ve test faaliyetleri tamamı yurtiçinde gerçekleşti.

ağırlığı 700 kilogram, bin kilometre uzunluğunda ve 16,73 kilometre genişlikte alanı tek seferde çekebilecek.

savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve ormancılık alanlarında hizmet sağlayacak "İMECE" milli ekipmanlarla donatılmış ve TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp geliştirildi.

ftrmoolwiaamx1b.jpg

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi?
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: Daha birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi?
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Tosuncuk ve ağabeyine bir ceza daha! "Bank" ismini izinsiz kullandılar bir ceza daha aldılar!
Tosuncuk ve ağabeyine bir ceza daha! "Bank" ismini izinsiz kullandılar bir ceza daha aldılar!
Son Haberler
Yerli ve Milli uydu "İMECE" dakikalar sonra uzaya fırlatılacak!
Yerli ve Milli uydu "İMECE" dakikalar sonra uzaya fırlatılacak!
Günsar isminin anlamı nedir, Günsar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Günsar isminin anlamı nedir, Günsar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Raviye isminin anlamı nedir, Raviye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Raviye isminin anlamı nedir, Raviye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Peyker isminin anlamı nedir, Peyker ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Peyker isminin anlamı nedir, Peyker ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
Çok Okunanlar
Cevzet isminin anlamı nedir, Cevzet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cevzet isminin anlamı nedir, Cevzet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seymen isminin anlamı nedir, Seymen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seymen isminin anlamı nedir, Seymen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yurdal isminin anlamı nedir, Yurdal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yurdal isminin anlamı nedir, Yurdal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beynun isminin anlamı nedir, Beynun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beynun isminin anlamı nedir, Beynun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"
Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı