Yerli ve Milli uydu "İMECE" dakikalar sonra uzaya fırlatılacak!

TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan; müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE’nin yarın uzaya fırlatılması planlanıyor.



İMECE BUGÜN UZAYDA

İMECE, iki ertelemenin ardından yarın Türkiye saati ile 09.48’de Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması bekleniyor. Fırlatma töreni, Ankara’da bulunan TÜBİTAK UZAY’ın yer takip istasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.





Haberin Devamı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİ ALINACAK

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı. Türkiye’de ilk kez üretilen metrealtı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.



İHRACAT POTANSİYELİ ARTACAK

İMECE Projesinden elde edilen çıktılar, Türkiye’nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapıtaşını oluşturacak. Bu proje ile sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanında yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje çerçevesinde üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

Haberin Devamı

İMECE ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANI

Yerli ve milli imkanlarla üretilen yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu mevcut.

5 yıl hizmet ömrü sunacak.

Tasarım, üretim, entegrasyon ve test faaliyetleri tamamı yurtiçinde gerçekleşti.

ağırlığı 700 kilogram, bin kilometre uzunluğunda ve 16,73 kilometre genişlikte alanı tek seferde çekebilecek.

savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve ormancılık alanlarında hizmet sağlayacak "İMECE" milli ekipmanlarla donatılmış ve TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp geliştirildi.





