14 Nisan Cuma 2023 Piyasalarda son durum! Euro ve Dolar kanatlanıp uçtu! Altın rekor üstüne rekor kırdı!

Amerika'nın enflasyon verilerini açıklamasının ardından Altın, Euro ve Dolar rekor üstüne rekor kırdı. Altın Ons dün 2 bin 16 TL iken bugün 2 bin 42 TL'den işlem görüyor. Euro dün 21,22 TL'den işlem görürken bugün ise 21,44'ten işlem görmeye başladı. İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki son durum...

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14 Nisan Cuma 2023 Piyasalarda son durum! Euro ve Dolar kanatlanıp uçtu! Altın rekor üstüne rekor kırdı!

Milyonlarca yatırımcının gözü kulağı Altın, Euro ve Dolar fiyatlarındaki dalgalanmalardayken vatandaşlar hangi yatırım aracının daha güvenli olup olmadığını merak ediyor. Amerika'da Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında Altın rekor üstüne rekor kırarken şimdi ise Dolar ve Euro fiyatlarında hızlı bir yükseliş gerçekleşti. İşte 14 Nisan Cuma 2023 Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum....

14 Nisan Cuma 2023 Piyasalarda son durum! Euro ve Dolar kanatlanıp uçtu! Altın rekor üstüne rekor kırdı!

SERBEST PİYASADA SON DURUM

Dolar haftanın son iş gününde alış fiyatını 19,35 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 19, 36 TL'den işlem görüyor. Dün ise Dolar alış fiyatı 19,31 TL olurken, satış fiyatı ise 19,32 TL olmuştu.

Euro alış fiyatı 21,42 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 21,44 TL'den işlem görüyor.

İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,26 TL'den işlem görürken satış fiyatı 24,29 TL oldu.

ALTIN PİYASASINDAKİ SON DURUM

Gram altın rekor üstüne rekor kırarken alıcıyla vedalaşma vakti geldi gibi görünüyor. Gram altın alış fiyatı bin 271 TL'den işlem görürken, satış fiyatı ise bin 271 TL'den işlem görüyor.

Altın ONS alış fiyatı 2 bin 42 TL, satış fiyatı 2 bin 43 TL.

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 257 TL, satış fiyatı 4 bin 308 TL oldu.

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 129 TL, satış fiyatı 2 bin 154 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 379 TL olurken, satış fiyatı 8 bin 545 TL oldu.

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