14 Nisan Cuma 2023 hava durumu! Güneş Batıda yüzünü gösterdi! Batı yazı yaşarken Doğu karla mücadeleye devam ediyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde sıcaklıkların artacağı, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyretmesi bekleniyor.

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RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'nin batısı ile yurdun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

IĞDIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu