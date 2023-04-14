14 Nisan Cuma 2023 hava durumu! Güneş Batıda yüzünü gösterdi! Batı yazı yaşarken Doğu karla mücadeleye devam ediyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde sıcaklıkların artacağı, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'nin batısı ile yurdun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu