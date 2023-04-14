TZOB Başkanı Bayraktar, av sezonunun açılmasına az bir süre kala balıkçıları uyardı! "sürdürebilirlik balıkçılık için kurallara uyalım"

2023 av sezonunun başlamasına sayılı günler kala Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, balıkçıları uyararak "Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için tüm balıkçılarımızın av yasaklarına uymaları. konusunda uyardı.

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TZOB Başkanı Bayraktar, av sezonunun açılmasına az bir süre kala balıkçıları uyardı! "sürdürebilirlik balıkçılık için kurallara uyalım"

2023 av sezonunun başlamasına az bir süre kala, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yarın başlayacak denizcilik av yasağını değerlendirerek, "Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için tüm balıkçılarımızın av yasaklarına uymaları gerekiyor. Yasak avcılık faaliyetlerinin de il-ilçe müdürlüklerimize ya da jandarmaya bildirilmesi önem taşıyor." ifadesini kullandı.

"SÜRDÜREBİLİRLİK BALIKÇILIK İÇİN KURALLARA UYALIM"

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 15 Nisan'dan sonra tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapanların balık avlayamayacağını bildirerek, av yasaklarının balık popülasyonunu ve denizleri korumak için alınan bir önlem olduğuna işaret etti.

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Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül 2023'e kadar devam edeceğini aktaran Bayraktar, "Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için tüm balıkçılarımızın av yasaklarına uymaları gerekiyor. Yasak avcılık faaliyetlerinin de il-ilçe müdürlüklerimize ya da jandarmaya bildirilmesi önem taşıyor. Av yasağı süresince balıkçı tezgahlarında daha çok kültür balıkları olan çipura, levrek ve alabalığın yanı sıra ithal edilen balıkları ve av sezonunda avlanıp uygun koşullarda saklanan balık türlerini bulmak mümkün olacak. Av yasağının başlamasıyla birlikte, balıkçılar kara suların bitişiğindeki uluslararası sularda ve su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla avcılık yapabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, av yasaklarına uyulmasının sektör için büyük önem taşıdığını belirtirken, açıklamasını şöyle sürdürdü:

TZOB Başkanı Bayraktar, av sezonunun açılmasına az bir süre kala balıkçıları uyardı! "sürdürebilirlik balıkçılık için kurallara uyalım"

VATANDAŞLARIN TUTUMLARI BALIKÇI SEKTÖRÜ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

"Tezgahlardaki balık çeşitlerinin ve miktarlarının azalmaması için yoğun baskı altında yapılan avcılıkta yasaklar büyük rol oynuyor. Balık alırken boy yasağına aykırı olarak avlanmış küçük balık satışına, av yasağı süresince yasak olan türlerin satışına ve balık satış yerlerinde asgari hijyen şartlarına uyulup uyulmadığına dikkat edilerek balık alınmalıdır. Vatandaşların bu yöndeki tavır ve tutumları balıkçılık sektörü için büyük önem arz ediyor. "

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KAYNAK: AA

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