Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan Karadeniz gazının 20 Nisan'da çıkarılacağını ve buna yönelik planlar yaptığını dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu.

DEPREM BÖLGESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Deprem bölgesindeki konutların yapımına dair konuşan Erdoğan, "11 vilayetin tamamında da gerek temel atma gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Vatandaşlarımdan 1 yıl gibi süre talep ettim. İnşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bakanlığımız yoğun çalışmayı devam ettiriyor, enkaz kaldırmalar var. Zemin etütleri yapılıyor." belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEĞİNDİ

Geçmişte SSK Genel Müdürü olarak görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastanelerin rezil olduğuna değinen Erdoğan, "Şehir hastaneleri biliyorsunuz, geçmişte özellikle de sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, rehin rehine alma dönemleri hatta Savaş Ay'ın programında izlediğimiz Kılıçdaroğlu'nun da genel müdür olduğu dönem. O zaman bu hastanelerin durumu ortadaydı, her taraf pislik içindeydi, rezillikti. Galoşları satarlardı ve kan pislik böyle bir durumdu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz...

"DÜNYA ÜLKELERİYLE YARIŞTAYIZ"

Şehir hastanelerinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Şu anda şehir hastanelerinde vatandaşımın huzuru var, bu hastanelerde tertemiz pırıl pırıl. Bu hastaneye gelen içeri girdiğinde huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada biz sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Cleveland derler, bizim şehir hastaneleri Cleveland'i aştı. Ankara'da Etlik, İstanbul'da Murat Dilmener, Pakize Öz olsun, tüm hastanelerimiz ortada. Vatandaş hastaneye girdiğinde hamdolsun orada yatmadan şifayı buluyor. Bu da bizi mutlu kılıyor. Yaygınlaştırarak şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz. Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatörler kuruldu ve yaygınlaştırıyoruz. Hastanelerin çoğunda izolatörler var. Yatırımlarımızda buna hassasiyet göstereceğiz." ifadelerinde bulundu.

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