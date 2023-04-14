Göstermelik temeli atıldı denilen Defne devlet hastanesi 20. Gününde hızla devam ediyor!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 11 il etkilenmiş ve en çok etkilenen illerden birisi de Hatay olmuştu. Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Defne Devlet Hastanesi depremde büyük zarar almış ve hastane boşaltılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise asrın felaketinden etkilenen illerde ki hastaneler için temel atma töreni gerçekleştirmiş ve bir an önce hizmet vermesi için çalışmaların son hız gayretle ilerlemesi için çalışmalar başlatılmıştı. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet adamları ile birlikte hastanelerin temel atma törenlerini dualarla açmıştı. Sonrasında ise muhalefetin yandaş kanalları temel atma töreninin gerçekleştirilmediğini gösterişten ibaret olduğunu vurgulayan haberleri yayınlamıştı.

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İNŞAATIN 20. GÜNÜNDEN VİDEO YAYIMLANDI

Defne Devlet Hastanesi resmi twitter hesabından ise; "Hatay Defne Devlet Hastanesi İnşaatında 20. Gün" diye belirterek sürecin son hız devam ettiğini belirten bir açıklama ile video yayımladı. Videonun yayınlanması ile muhalefetin yandaş kanallarının attığı iftiralarda boşa çıkmış oldu.

Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!