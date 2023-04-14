Göstermelik temeli atıldı denilen Defne devlet hastanesi 20. Gününde hızla devam ediyor!

Kahramanmaraş depreminde hasar alan Defne Devlet Hastanesini yeniden yapımı için temel atma töreni Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. O temel atma töreninin asılsız olduğunu iddia eden muhalefetin yandaş medya kanallarının iftiraları asılsız çıktı. Defne Devlet hastanesi resmi twitter hesaplarından hastanenin inşaat çalışmalarından video paylaştı.

YAYINLAMA
Google News

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 11 il etkilenmiş ve en çok etkilenen illerden birisi de Hatay olmuştu. Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Defne Devlet Hastanesi depremde büyük zarar almış ve hastane boşaltılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise asrın felaketinden etkilenen illerde ki hastaneler için temel atma töreni gerçekleştirmiş ve bir an önce hizmet vermesi için çalışmaların son hız gayretle ilerlemesi için çalışmalar başlatılmıştı. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet adamları ile birlikte hastanelerin temel atma törenlerini dualarla açmıştı. Sonrasında ise muhalefetin yandaş kanalları temel atma töreninin gerçekleştirilmediğini gösterişten ibaret olduğunu vurgulayan haberleri yayınlamıştı.

İNŞAATIN 20. GÜNÜNDEN VİDEO YAYIMLANDI

Defne Devlet Hastanesi resmi twitter hesabından ise; "Hatay Defne Devlet Hastanesi İnşaatında 20. Gün" diye belirterek sürecin son hız devam ettiğini belirten bir açıklama ile video yayımladı. Videonun yayınlanması ile muhalefetin yandaş kanallarının attığı iftiralarda boşa çıkmış oldu.

Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!

İlgili Haberler
Küstah ve alçakça açıklama: Erdoğan kazanırsa seçimden sonra vurulmalı
Küstah ve alçakça açıklama: Erdoğan kazanırsa seçimden sonra vurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz...
Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u Türkiye'ye getirdi!
Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u Türkiye'ye getirdi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz...
Bakan Dönmez: "3 tane oy alabilmek için her şeye eyvallah diyen bir muhalefet var"
Bakan Dönmez: "3 tane oy alabilmek için her şeye eyvallah diyen bir muhalefet var"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG'u eleştirenlere cevap: "TOGG çıktı, lal oldular!"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG'u eleştirenlere cevap: "TOGG çıktı, lal oldular!"
Sırtını 6'lı masaya dayadılar! HDP'li Saruhan Oluç, AK Parti ve MHP'yi tehdit etti, "14 Mayıs'ta hesap soracağız"
Sırtını 6'lı masaya dayadılar! HDP'li Saruhan Oluç, AK Parti ve MHP'yi tehdit etti, "14 Mayıs'ta hesap soracağız"
Son Haberler
Kilis'te ağır hasarlı bina çöktü! AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlattı!
Kilis'te ağır hasarlı bina çöktü! AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlattı!
Göstermelik temeli atıldı denilen Defne devlet hastanesi 20. Gününde hızla devam ediyor!
Göstermelik temeli atıldı denilen Defne devlet hastanesi 20. Gününde hızla devam ediyor!
Futbol kariyeri bitti teknik direktör kariyeri başladı! Arda Turan Eyüpspor teknik direktörü oldu!
Futbol kariyeri bitti teknik direktör kariyeri başladı! Arda Turan Eyüpspor teknik direktörü oldu!
Atatürk'ün Anıtkabir'de restore edilen otomobili Cadillac ziyaretçilerini bekliyor
Atatürk'ün Anıtkabir'de restore edilen otomobili Cadillac ziyaretçilerini bekliyor
Azerbaycan’dan Fransa’ya "Ermenistan" tepkisi,"rövanşist güçleri destekleyecek bu tür açıklama yapmaktan kaçınmaya çağırıyoruz"
Azerbaycan’dan Fransa’ya "Ermenistan" tepkisi,"rövanşist güçleri destekleyecek bu tür açıklama yapmaktan kaçınmaya çağırıyoruz"
Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL'lik özel jet ile yapıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL'lik özel jet ile yapıyor
Çok Okunanlar
Cevzet isminin anlamı nedir, Cevzet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cevzet isminin anlamı nedir, Cevzet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seymen isminin anlamı nedir, Seymen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seymen isminin anlamı nedir, Seymen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yurdal isminin anlamı nedir, Yurdal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yurdal isminin anlamı nedir, Yurdal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beynun isminin anlamı nedir, Beynun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Beynun isminin anlamı nedir, Beynun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Halil İbrahim sofrası diyorsunuz, onu kurtlar sofrasına çevirdiniz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Halil İbrahim sofrası diyorsunuz, onu kurtlar sofrasına çevirdiniz"
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı