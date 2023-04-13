Sırtını 6'lı masaya dayadılar! HDP'li Saruhan Oluç, AK Parti ve MHP'yi tehdit etti, "14 Mayıs'ta hesap soracağız"

14 Mayıs Seçimlerinde aday göstermeyip 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan HDP yetkililer Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı güvenle AK Parti ve Milliyetçi Hareket partisine tehditler savurmaya devam ediyorlar.

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14 Mayıs seçimlerinde aday göstermeyip 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan HDP yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlıkların ardından 6'lı masadan aldığı güvenin ardından tehdit diliyle açıklama yapmaya devam ediyorlar.

HDP TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR

HDP'li Saruhan Oluç yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerinin hesap sorma seçimi olduğunu Demirtaş, Yüksekdağ ve Leyla Güven'in hesabının AKP-MHP'den 14 Mayıs'ta soracaklarını açıkladı.

"14 MAYIS'TA AKP - MHP'DEN HESAP SORACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yedili masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP, tehditlerine devam ediyor. HDP'li Saruhan Oluç, seçim çalışmaları kapsamında açık hava da toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçiminin hesap sorma seçimi olduğunu değerlendirerek "Kürdistandaki belediyelerimize kayyum atanmasının ve Demirtaş'ın Yüksekdağ'ın ve Leyla Güven'in hesabını AKP- MHP'den soracağız" dedi.

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