Hazine ve Maliye Bakanlığı: Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı! İşte yapılandırma kapsamına giren borçlar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı devlete borcu olan 1,5 milyon mükellefin başvurduğu ve başvurular sonucunda ise toplam yapılandırmanın 50 milyar TL'yi aştığını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı! İşte yapılandırma kapsamına giren borçlar!

Kamu borçlarına yapılandırma başvuruları devam ediyor. Şu ana kadar 1,5 milyon mükellef yapılandırma için başvurdu. Toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıkarken, 1,6 milyarlık tahsilat yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı!

YAPILANDIRMA SÜRECİ BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama sonrası devlete borcu olanlar için yapılandırma süreci belli oldu. 13 Mart günü yürürlüğe giren yeni yasayla birlikte vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1 milyon 529 bin 285 oldu. Bu kapsamda ise 2 milyon 302 bin yapılandırma dosyası oluşturulurken, toplam 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı. Bu zamana kadar ise 1,6 milyar liralık tahsilat gerçekleştirildi.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için son günün 31 Mayıs. Borçların ise taksitli ve peşin ödemeleri gerçekleştirilirken ödemelerin ise 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı!

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

Yapılandırmaya giren borçlar ise şöyle; tüm vergi, prim, askerlik, trafik, köprü, nüfus, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, destekleme primi borçları, öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

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