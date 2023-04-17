Karadeniz Gazında son çalışmalar tamamlandı! Enerji Bakanı Fatih Dönmez duyurdu! Karadeniz gazı, iletim hattına verildi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz Doğalgazına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez; "Dün gece itibarıyla oradaki kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık." dedi.

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Karadeniz Gazında son çalışmalar tamamlandı! Enerji Bakanı Fatih Dönmez duyurdu! Karadeniz gazı, iletim hattına verildi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergin ile bir araya geldi. Bakan Dönmez Karadeniz Doğalgazına ilişkin soruları yanıtladı ve son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Gazında son çalışmalar tamamlandı! Enerji Bakanı Fatih Dönmez duyurdu! Karadeniz gazı, iletim hattına verildi!

10 MİLYON METREKÜP ÜRETİMİ GERÇEKLEŞECEK

Bakan Dönmez, dün gece 30 saati süren bir işlemle gazın bir kısmını iletim hattına verdiklerini ifade etti. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı gerçekleştirilecek olan gazın kuyu sayısının 3 yıl içinde 40'a kadar çıkmasına ve 10 milyon metreküp üretimi gerçekleştireceklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VATANDAŞA MÜJDESİ VAR

Gaz fiyatlarında da değişikliğe gideceklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise katılımını gerçekleştirdiği gün vatandaşa müjde vereceğini duyurdu.

Karadeniz Gazında son çalışmalar tamamlandı! Enerji Bakanı Fatih Dönmez duyurdu! Karadeniz gazı, iletim hattına verildi!

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