Cumhurbaşkanı Erdoğan IMF'den borç isteyen Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Bu zavallı ne yazık ki hayatında SSK'yı batıran değil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonominin kalbi İstanbul Finans Merkezi açılışında konuştu. Erdoğan Finans Merkezine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken İMF'den borç isteyen Kılıçdaroğlu'nu ise yerden yere vurarak eleştirdi. Erdoğan; "Böyle bir safsata hile dünyanın hiçbir liderinde görmedim. Bu zavallı ne yazık ki hayatında SSK'yı batıran bu değil mi?" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan IMF'den borç isteyen Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Bu zavallı ne yazık ki hayatında SSK'yı batıran değil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ümraniye'de İstanbul Finans Merkezi Bankalar etabı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni yatırımlar ve Türkiye'nin ekonomisinin kalkınmasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Erdoğan Uluslararası Para Fonu IMF'den borç almak için yurt dışına çıkmasına değindi. Türkiye ekonomisinin durumunun iyi olmadığını öne sürerek tefecilerden borç istediğini belirten Erdoğan; "Ekonomide sıkıntı varmış, yok, biz gayet iyi yolumuza devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın de Döviz rezervi 22,5 milyar dolardı." dedi.

"MUHALEFETİN TÜRKİYE'Yİ YÖNETEBİLECEK VİZYONU YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ülkeyi yönetecek vizyonunun olmadığına değinerek; "Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan siyasetçi olarak Allah'ın izniyle sandığın renginden en ufak şüphe duymuyorum. Sonuçtan bağımsız olarak seçim dönemleri siyasetçilerin kantara çıktıkları günlerdir. Bu günler herkesin heybesinde ne varsa ülkenin geleceğine dair hedefi varsa ortaya döktüğü zamanlardır. Millet bu dönemde siyaset kurumuna kulak kesilir. Böylece gelecek 5 sene boyunca kim ve hangi zihniyet tarafından yönetileceğine karar verir. Muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek, ülkemizi hedef ve hayallerine ulaştıracak hiçbir vizyonunun olmadığı oraya çıkmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan IMF'den borç isteyen Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Bu zavallı ne yazık ki hayatında SSK'yı batıran değil mi?

"TEFECİLERLE GÖRÜŞTÜ, ANLAŞTI"

Kılıçdaroğlu'nun IMF ile görüşmesine ilişkin sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan; "2002 öncesinde ülkemizin neden geride kaldığını hizmet ve eser kıtlığı yaşandığını, milletin neden yıllarca yokluğa mahkum edildiğini de göstermiştir. Batılı tefecilerden 300 milyar Dolar dilenme, her şeyi bedava verme, IMF reçetelerine teslim olma gibi sayısı abuk subuk vaadi burada konuşmaya değer bulmuyorum. 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Tefecilerle görüştü, anlaştı, onlar sözler verdiler. O da o sözleri aynen buraya aktarıyor. Acaba sizler böyle bir şeye inanıyor musunuz? Mümkün mü? 20 yıl başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptım. Böyle bir safsata hile dünyanın hiçbir liderinde görmedim. Bu zavallı ne yazık ki hayatında bir SSK var ki, SSK'yı batıran bu değil mi? Savaş Ay hayatta olsaydın da millete gösterseydi. Hastanelerin hali neydi, şimdi ise şehir hastanelerimizle dünyaya meydan okuyoruz." dedi.

"BORÇ TAKARAK NASIL ORTADAN KAYBOLDUKLARINI MİLLET UNUTMAZ"

Erdoğan; Bakkal hesabı yapacak kadar herkes bunlarla ekonominin idare edilemeyeceğini çok iyi görüyor. Muhalefetin içinde düştüğü durumu kah gülerek kah siyaset kurumu için üzerek gülüyor. Meydanlarda iki anahtarla dolaşanların kendini iki anahtardan da ettiğini unutmaz. IMF çantacılarının ülkeyi geride bırakacak vaatlerini millet çok iyi bilir. Milyarlarca dolar borç takarak nasıl ortadan kaybolduklarını millet unutmaz". dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan IMF'den borç isteyen Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Bu zavallı ne yazık ki hayatında SSK'yı batıran değil mi?

BİZ GAYET İYİ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Erdoğan'ın gizli saklı IMF'den borç isteme pazarlığına ilişkin; "Yedili masanın etrafında olanlar var ya onlardan bir tanesi de Davos'tayız. Davos'ta Kahn IMF'in başında, onla görüşme yapıyoruz. Kendisine dedim ki, ikide bir adamları gönderiyorsunuz ve bunlar Türkiye'yi idare etmek adına konuşuyorlar, taksitlerinizi alıyor musunuz? Türkiye'yi idare etmek bana aittir. 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz var. 2013'e kadar IMF'e ödemeleri yaptık, bitirdik, daha sonra ne oldu. Şu anda CHP'nin sözcüsü zat ve bir de ortağı olan bir ara hazinin başında olan zat kapalı kapıların ardında otellerde oturup IMF adına pazarlık yaptılar. IMF'ten destek almadan bu işi yürütemeyeceksiniz diye. Ekonomide sıkıntı varmış, yok, biz gayet iyi yolumuza devam ediyoruz." belirtti.

GEÇMİŞTE SSK'YI NASIL BATIRDIĞINI MİLLET ASLA UNUTMAZ

Kılıçdaroğlu'nun Gazeteci Savaş Ay'ın programına katılarak SSK'yı yönetememesine ilişkin ise; "Merkez Bankası'nın de Döviz rezervi 22,5 milyar dolardı. Başbakanlık dönemimde 135 milyar dolara çıkardık. 2013'te IMF ile ilişiği kestik, merkezin döviz rezervi arttı, şu anda da ihtiyacımız yok. Ülke hazinesi tam takır olduğu için IMF'ten alınan borçlarla memur emekli maaşlarının ödendiğini bu millet unutmaz. SHP, CHP dönemleriydi, millete çok çile çektirdiler çok. Geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, millet bunların ülkeyi nasıl soyup soğana çevirdiğini asla unutmaz. 90'lardaki popülist söylemlerin ülkeyi nasıl çöküşe götürdüğünü bu millet unutmaz." dedi.

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