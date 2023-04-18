18 Nisan Salı 2023 piyasalarda son durum! Altın sahipleri köşeyi döndü! Dolar zirveyi gördü! İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala piyasalarda yaşanan hareketlilik yerini zirveye bıraktı. Altın, Euro ve Dolar'da yükseliş devam ederken, Altın ONS 2 bin ve üzerinde seyretmeye devam ediyor. Öte yandan ABD'de FED faiz arttırımına devam edeceğini belirtirken birçok para birimine karşı da dolar değer kazanmaya devam ediyor. Dolar ise 18 Nisan 2023 Salı sabahına yükselişle başladı. İşte 18 Nisan 2023 Salı Altın, Euro ve Dolar piyasasında son durum...

SEBEST PİYASALDA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,38 TL, satış fiyatı ise 19,40 TL

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Euro alış fiyatı 21,21 TL, satış fiyatı 21,28 TL

İngiliz Sterlini alış fiyatı 24,02 TL, satış fiyatı 24,10 TL'den işlem görüyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram altın alış fiyatı bin 246 TL, satış fiyatı bin 247 TL

Altın ONS alış fiyatı 2 bin TL 26 kuruş, satış fiyatı ise 2 bin TL 55 kuruş

Cumhuriyet altın alış fiyatı 8 bin 567 TL, satış fiyatı ise 8 bin 724 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 297 TL, satış fiyatı ise 4 bin 380 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 149 TL, satış fiyatı ise 2 bin 193 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 447 TL, satış fiyatı 8 bin 616 TL'den işlem görüyor.