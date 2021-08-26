Al-Jazzera duyurdu! İşte Kabil'de meydana gelen patlamadaki can kaybı ve yaralı sayısı...

Son dakika haberi... Al-Jazzera, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında gerçekleşen patlama 2 patlamada toplam 25 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Olayda, 90 kişinin de yaralandığı bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu. Öte yandan ABD medyası, patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

Amerikan basınına konuşan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanındaki iki patlamada 4 ABD Deniz Kuvvetleri askerinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca görgü tanıkları patlamalarda havalimanına ulaşmaya çalışan birçok Afgan'ın da yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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Son dakika | Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi: 13 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var