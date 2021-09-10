Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Bu aranın da sona ermesinin üzerine heyecan dördüncü hafta maçlarıyla yeniden devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Alanyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALANYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Giresunspor maçı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Giresunspor karşılaşması Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.