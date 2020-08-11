ALES/1 saat kaçta 2021? ALES 1 sınavı saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

ALES/1 saat kaçta 2021? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/1) katılım sağlayacak bir çok üniversite mezunu sınavın yapılacağı tarihi beklemeye başladı. ALES/1 başvuruları Mart ayında başladı. Geç başvurular ise Nisan ayında yapılacak. Peki ; ALES 1 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek? İşte ALES/1 hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları ve ALES/1 sınav saati 2021...

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2020/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde 81 il genelinde uygulanacak. ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.

ALES/1 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SAAT KAÇTA BİTECEK?

2 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ALES'in başlayacağı ve biteceği saat ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla belli oldu. ALES saat 10.15'te başlayacak. Sınav toplam 150 dakika sürecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuçlarını 27 Mayıs 2021 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.