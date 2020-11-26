6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgeleri yayımlandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden, '' 2020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. ALES’e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim. '' paylaşımında bulundu.

Adaylar, Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM'DEN SINAV SAATİ UYARISI

06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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