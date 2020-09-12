Alevlerin arasında kalan küçük çocuk, kucağındaki köpeği ile can verdi

ABD yerel basınında yer alan haberlere göre ülkenin batı kıyısında çıkan yangınlarda üzücü bir olay yaşandı. Oregon eyaletinin Marion bölgesindeki yangında alevlerden kurtulmaya çalışan 13 yaşındaki Wyatt Tofte, sığındığı araçta kucağında köpeği ile ölü bulundu.

Küçük çocuğunun ölümü üzüntüye neden olurken çocuğun yanında 71 yaşındaki anneannesi Peggy Mosso’nun ölü halde bulunduğu kaydedildi. Çocuğun annesi Angela’nın ise aracın yanında onları kurtarmaya çalışırken bulunduğu durumunun kritik olduğu ifade edildi. Öte yandan Tofte'un babası Chris’in kurtulduğu belirtildi.

Yerel medyada olaya ilişkin olarak konuşan ailenin bir yakını,“Ailemiz 13 yaşındaki iyi kalpli Whatt’ımız ve anneannesi Peggy’nin, Santiam Yangını’ndaki kaybıyla harap oldu. Wyatt'ı uzun süre aradıktan sonra, kucağında köpeği ile bir arabada bulundu, ancak maalesef yangından kurtulamadı. Tüm vücut yanığı olan Angie'nin (Angela) durumu kritik. Tüm acil yardım görevlilerine ve aramaya yardım eden kişilere teşekkür etmek istiyoruz. Ailemiz, bu korkunç trajedi sırasında herkesten aldığı sevgi ve destek için de teşekkür ediyor” dedi.