Alexander Bah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Bah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Bah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Bah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Bah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Bah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Bah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Bah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Bah 9 Aralık 1997 tarihinde Årslev şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka,Gambiya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Hartmann Bah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Bah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Alexander Bah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Bah'nin SL Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alexander Bah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexanderbah/

Alexander Bahboyu ve yaşı kaç

Alexander Bah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Bah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Bah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Bah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Naesby BK Altya

1 Temmuz 2014 yılında Naesby BK U19

1 Ocak 2016 yılında Naesby BK

11 Ağu 2016 yılında HB Köge

7 Ağu 2018 yılında SönderjyskE

5 Ocak 2021 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2022 yılında Benfica

Alexander Bah kimdir

Alexander Bah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Bah şuan SL Benfica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Årslev Boldklub, B1913 Odense, Ikast fS, Næsby Boldklub

Alexander Bah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka takımında 26 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Alexander Bah nereli

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