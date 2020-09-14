Ankara'da Ümitcan Uygun'a ait evde boynundan bornoz kemeri ile asılı halde bulunan Aleyna Çakır'ın Uygun'dan şiddet gördüğü anda attığı dehşet verici çığlıklar ortaya çıktı.

Müge Anlı, o ses kayıtlarını canlı yayında yayımladı.

Aleyna Çakır'ın üst kat komşusu olan Leman hanım, Aleyna'nın Ümitcan Uygun'dan sürekli şiddet gördüğünü ve çığlık seslerinin kendi evlerine kadar geldiğini söyledi

Evdeki şiddeti ses kaydına alan komşusu, kayıtları Müge Anlı'ya sundu.

GENÇ KIZIN ÇIĞLIKLARI İZLEYENLERİ KAHRETTİ

Aleyna'nın ağlama ve imdat çığlıklarının duyulduğu ses kaydında, ''İmdat, yardım edin diye burada bağırırım, beni bırak. İstemiyorum, defol git'' diye hıçkırarak ağladığı duyuldu.

ANNE VE BABA FENALIK GEÇİRDİ

Ses kayıtlarını dinleyen 21 yaşındaki genç kızın anne ve babası stüdyoda fenalık geçirdi. Baba, '' Aleyna seni duymuyorlar, kızım, yavrum seni kimse duymuyor. Ben tutamadım seni kuzum. Daha ne bekliyorsunuz bu adamı gezdiriyorsunuz. Devlet büyüklerimiz yardım etsin. Bu çığlıkları duymadınız mı? Bornozun ipiyle de asmışlar bu adam daha ne geziyor!'' diye feryat figan ağlayarak isyan etti.

MÜGE ANLI: KEŞKE ÖLMEDEN ÖNCE BU ÇIĞLIKLAR DUYULSAYDI

Ses kayıtlarının ardından konuşan Müge Anlı, ''Ölmeden önce çığlıklarını duyuramamış, hiç olmazsa öldükten sonra duyulsun. Keşke ölmeden önce duyulsaydı'' dedi. Anlı, ayrıca bu seslerin çok azını yayımladıklarını seslerin devamının dayanılır gibi olmadığını dile getirdi.

Aleyna Çakır Kimdir? Neden öldü?

Ümitcan Uygun kimdir? Nereli? Kaç yaşında?