Sosyal medya platformu Twitter'da intihar ettiği söylenen Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından ortaya çıkan bir video gündemi değiştirdi. Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Aydın tarafından dövüldüğü bir video paylaşıldı. Videonun ardından vatandaşlar internet arama motorlarında Ümitcan Uygun kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularını araştırmaya başladı. İşte edinilen bilgiler...

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Ümitcan Uygun kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın intihar ederek ölümünün ardından adı sosyal medya platformu Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasının ardından araştırılmaya başlandı. Facebook hesabındaki bilgilerde memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesi.Ankara Üniversitesi mezunu olarak kendini gösteren Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor. Arıca profilinde Ümitcan Aleyna Uygun ismini kullanması ise dikkat çekici bir ayrıntı olarak yer alıyor.

Türkiye’yi ayağı kaldıran olay: Aleyna Çakır intihar mı etti, öldürüldü mü?

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da intihar etti denilen #AleynaÇakır'ın birlikte olduğu erkek tarafından dövülerek bayıldığı görüntüler ortaya çıktı.



Yine intihar süsü verilen bir kadın cinayeti olabilir. Şüphelinin adı Ümit Can Uygun! Olay aydınlatılmalı..

pic.twitter.com/6AblXbCmp0 — Levent?️ (@fevrisosyolog__) June 6, 2020

SOSYAL MEDYA VİDEONUN ARDINDAN AYAĞA KALKTI

Ümitcan Uygun'un sosyal medyada paylaştığı o video kısa süre sonra silinse de milyonlarca kişiye ulaştı. Aleyna Çakır'ın Ümitcan Uygun'un çektiği videoda yerde hareketsiz şekilde yattığı görülürken Uygun'un," Öyle yapılmaz, böyle yapılır" ifadesi dikkat çekiyor. Ayrıca videoda bir kadının ," Onu mu gösteriyorsun bir de " sözleri duyuluyor. Ayrıca Ümitcan Uygun ile Aleyna Çakır'ın daha önce de defalarca kavga ettiği, Ümitcan'ın Aleyna'ya şiddet uyguladığı ifade edildi.