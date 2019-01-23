Son dönemlerde gençlerin gözdesi olan ve her yaptığı olay olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla rezil oldu.

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel genç görünümüyle görenleri şaşırtıyor. İki kız annesi olan Havva Öztel'in instagramına bakanlar şaşkına dönüyor.

ABLASI SANIYORLAR

Havva Öztel kızının şöhretiyle birlikte güzellik merkezlerinin de müdavimi haline geldi. Her gün yaşlanacağı yerde daha da güzelleşen Havva Öztel, Aleyna Tilki'nin ablası gibi görünüyor.

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Eşi Mehmet Tilki'den 2017' yılında boşandı. Bu evlilikten doğan kızları 2000 doğumlu şarkıcı Aleyna Tilki, ve kardeşi Ayça Tilki ile birlikte yaşamaya başladı. Havva Öztel, aslen Trabzonludur.

Havva Öztel'in Amsterdam'dan paylaştığı bu son pozu sosyal medyada olay oldu.

Kendisini inceltmek isterken etrafı yamultan Havva Öztel'e takipçileri yorum yağdırdı:



''Fotoşop olduğu çok belli yaa. Demirler yamulmuş.''



''Fotoşop yapacağım diye güzelim Amsterdam'ı yamultmuşsunuz.''



''Rezil etmişsiniz kendinizi. Fotoşopa gerek yok siz zaten güzelsiniz.''

Her yaptığı, söylediği ve giydiği olay olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram'daki paylaşımlarını görenler ''Annesi değil ablası gibi görünüyor'' diyor.Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kamuoyunun önüne ilk geldiğinde ağır eleştiriler almıştı. Kızının yaşı küçük olmasına rağmen barlarda sahne almasına izin veren Havva Öztel geçen zaman içinde giderek güzelleşti.

HAVVA ÖZTEL NE İŞ YAPIYOR

Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Havva Öztel şu anda kurucusu olduğu kız öğrenci yurdunu işletiyor.