Geçtiğimiz Cumartesi günü Denizli'de meydana gelen olayda, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, yalnız yaşadığı apartta ölü bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Yurtkölesi'nin boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Genç kızın eski sevgilisi gözaltında Aleyna'yı boğarak öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

25 yaşındaki İran uyruklu Shayan Kheyrian'un tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin sır ölümü! 1 gözaltı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Polis ekipleri, genç kızın kaldığı apartın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü.

Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini, barışmak istememesi genç kızı çıkan tartışma sonucu boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.