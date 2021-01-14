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  3. Aleyna Yurtkölesi'nin katili eski sevgilisi cezaevinde intihar etti!

Aleyna Yurtkölesi'nin katili eski sevgilisi cezaevinde intihar etti!

Son dakika! Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'ni kaldığı apartta elleriyle boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Aleyna Yurtkölesi'nin katili eski sevgilisi cezaevinde intihar etti!

Geçtiğimiz Cumartesi günü Denizli'de meydana gelen olayda, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, yalnız yaşadığı apartta ölü bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Yurtkölesi'nin boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Genç kızın eski sevgilisi gözaltında Aleyna'yı boğarak öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

25 yaşındaki İran uyruklu Shayan Kheyrian'un tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. 

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Aleyna Yurtkölesi'nin katili eski sevgilisi cezaevinde intihar etti!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Polis ekipleri, genç kızın kaldığı apartın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü.

Aleyna Yurtkölesi'nin katili eski sevgilisi cezaevinde intihar etti!

Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Aleyna Yurtkölesi'nin katili eski sevgilisi cezaevinde intihar etti!

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini, barışmak istememesi genç kızı çıkan tartışma sonucu boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.

Aleyna Yurtkölesi'nin katili eski sevgilisi cezaevinde intihar etti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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