Alhassan Wakaso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alhassan Wakaso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alhassan Wakaso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alhassan Wakaso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alhassan Wakaso 7 Ocak 1992 tarihinde Tamale şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alhassan Wakaso Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alhassan Wakaso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leixões SC futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alhassan Wakaso'nin Leixões SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alhassan Wakaso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alhassanwakaso/

Alhassan Wakaso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alhassan Wakaso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alhassan Wakaso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alhassan Wakaso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Portimonense

1 Ağu 2013 yılında Rio Ave FC

31 Ocak 2014 yılında Portimonense

30 Haziran 2014 yılında Rio Ave FC

10 Ocak 2017 yılında FC Lorient

28 Ağu 2017 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

30 Ağu 2021 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Leixões

Alhassan Wakaso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alhassan Wakaso şuan Leixões SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alhassan Wakaso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 14 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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