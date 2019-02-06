Ali Atay ve Hazal Kaya düğününden fotoğraf ve görüntüler

Güzel oyuncu Hazal Kaya ile yakışıklı oyuncu Ali Atay beş yıldır süren birlikteliklerinde bugün dünya evine girdiler. Bir otelde gerçekleşen düğüne ünlüler akın etti. Ali Atay ve Hazal Kaya düğününden tüm fotoğraflar, video görüntüleri ve Hazal Kaya'nın gelinliği haberimizde...

ALİ ATAY VE HAZAL KAYA EVLENDİ

Oyuncu Hazal Kaya ile beş yıldır beraber olduğu meslektaşı Ali Atay ile bu akşam dünya evine girdi. Geçtiğimiz günlerde kına gecesi düzenleyen Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğünü Fairmont Quasar Otel'de gerçekleşti. Yılın düğününe ünlüler akın etti.

KINA GECESİNİ BASMIŞTI

Hazal Kaya'nın yakın arkadaşlarının katıldığı geceye nişanlısı Ali Atay da baskın yaptı. Karşılıklı göbek atan çiftin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede birçok ünlü isim vardı. Hazal Kaya, geceye Tuvanam imzalı bir kıyafetle başladı. Kına gecesine, başta Songül Öden olmak üzere, Nur Fettahoğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimler de katıldı.

ALİ ATAY KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Aslen Rizeli olan Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde dünyaya geldi. 1999 senesinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bir döneme damga vuran İkinci Bahar dizinde rol aldı. Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı bu dizide Ersin karakterini canlandırdı. 2000 yılında 7 numara dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra 2003 senesinde Şapkadan Babam Çıktı ve 2004 yılında Çınaraltı dizisinde oynadı. Bir süredir kariyerine yönetmenlikle devam eden Ali Atay, yönetmen koltuğunda ilk kez Limonata filminde oturdu. Ayla filmindeki Ali karakteriyle büyük bir beğeni kazanan Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı Ölümlü Dünya’nın yönetmenliğini üstlendi.

HAZAL KAYA KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da "Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi"nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.

Hazal Kaya 7 yaşında iken anne ve babası boşanmış ve annesi ile yaşamaya başlamıştır.

Liseyi İstanbul İtalyan Lisesinde okumuştur. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya, Liseye devam ederken ajansa gidip oyunculuk için katalog kaydı yaptırmış ve liseye devam ederken de dizi çekimlerine başlamış. İlk işi "Cola Turka" reklam çekimleriydi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir ve halen eğitimi devam etmektedir.

2007 yılında ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.2008 yılındaHalid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırmıştır. Lise ikinci sınıftayken "Genco" dizisinde Özge rolünü oynadı.

2011 yılında Show TV'de başlayan "Adını Feriha Koydum" adlı dizide baş rol oynadı. Hazal Kaya 2012-2013 sezonunda "Son Yaz Balkanlar 1912" adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Hazal Kaya, tiyatroyu dansı ve keman çalmayı seviyor. İngilizce ve İtalyanca'yı da iyi derecede biliyor.

Oynadığı Diziler:

2006 - Sıla

2006 - Taşların Sırrı

2006 - Acemi Cadı

2007 - Genco

2008 - Aşk-ı Memnu

2010 - Behzat Ç.

2011 - Adını Feriha Koydum

2012 - Son Yaz - Balkanlar 1912

Sinema filmleri :

2011 - Çalgı Çengi

2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam

2012 - Bu Son Olsun

2012 - Otostop

Reklam Filmleri:

Cola Turka

Ritmix

Nescafe

Tofita

Molped

Turkcell

Eti Burçak

Penti

Bingo