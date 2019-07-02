Ali Babacan hakkında suç duyurusunda bulunuldu!

Hazine eski çalışanı Ali Çevik, Ali Babacan'ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpası Hazine Müsteşarlığı'nda hayata geçirilmesinde FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini öne sürdü...

BABACAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ali Babacan hakkında FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Hazine eski çalışanı Ali Çevik tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Ali Çevik, Ali Babacan'a son dönemde bakanlık teklifinde bulunulduğu ve yeni parti kuracağı haberleri karşısında rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Suç duyurusunda bulunan Çevik, Babacan'ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpası Hazine Müsteşarlığı'nda hayata geçirilmesinde FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini belirtti.

Açıklamada, Ali Babacan'ın kendisine danışman olarak seçtiği hemen herkesin FETÖ ile bağlantısı çıktığı ve bu kişilerin memuriyetten çıkarıldığı ifade edildi.