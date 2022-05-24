Ali Koç ve Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi! Rasim Ozan'dan olay ifade:" Fethullah Gülen'le Koç Holding'in de ilişkileri var çok güçlüydü"

Fenerbahçe Başkanı Ali Yıldırım Koç, Beyaz TV'de Onur Yıldız moderatörlüğünde ekrana gelen Derin Futbol programına konuk oldu. Ali Yıldırım Koç bu programda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa Rasim Ozan Kütahyalı ve Ali Koç arasındaki tartışma damga vurdu. Kütahyalı'nın 3 Temmuz sürecinde yaptığı açıklamaları anımsatan Başkan Koç, sert eleştirilerde bulununca iki isim arasında tansiyon yükseldi.

KÜTAHYALI: TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİREN EN ÖNEMLİ 20 KİŞİDEN BİRİYİM

Rasim Ozan Kütahyalı'ya şike sürecinde tapelerin ulaştığına değinen Başkan Koç'a yanıt veren Ozan Kütahyalı," Bugün sizi mahveden savcılar içerideyse bizim sayemizde" dedi. Sözlerine devam eden Kütahyalı, "Ben 2013-2016 arası Fetullahçı terör örgütünü bitiren en önemli 20 kişiden biriyim " diye konuştu.

KÜTAHYALI: AZİZ YILDIRIM DEVLETTEN TARAF OLMAK İSTEMEDİ, SON AŞAMADA TAVIR ALDI

Aziz Yıldırım'ın geçmişte şike operasyonu ile ilgili yaptığı," Bak ne diyorum, bu operasyonu cemaat yaptı, hükümet de sorumludur. Son kısmına cemaat yaptı diyemiyorum." açıklamalara değinen Kütahyalı," Aziz Yıldırım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden taraf olmak istemedi, cemaate karşı ortada durdu, en son aşamada devletten yana tavır aldı." dedi.

KOÇ: NE BİÇİM KONUŞUYORSUN

Bunun üzerime Başkan Koç," Aziz Yıldırım'ın adını ağzınıza alırken bismillah çekin, terbiyesizlik yapıyorsunuz. Adam bir sene hapiste yatmış, başka yere gitmesin bu iş. Öyle kolay değil, bu iş. Ona salla, buna salla, ondan sonra işine geldi mi hiç alakası olmayanlara salla. Ne demek ya Aziz Yıldırım devletin yanında değildi? Ne biçim konuşuyorsun. Terör örgütünün en dibinde sensin " dedi.

ALİ KOÇ, " ŞOV YAPMA" DEDİ, ORTALIK GERİLDİ

Daha sonra Koç, Kütahyalı'ya " Şov yapma. Kendine gel" dedikten sonra ortam gerildi. Kütahyalı, Koç'a yanıt vererek," Siz de biraz abartıyorsunuz" diye yanıt verdi.

RASİM OZAN SES YÜKSELTTİ

Sesinin yükselterek konuşan Kütahyalı," Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak isteniyordu. Aziz Yıldırım yanında durmadı. O dönem Fethullah Gülen kazansın istediler. Bütün İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazansın istedi. 2014'de Fethullah Gülen'den yanaydılar. 2015'te de yanaydılar, 15 Temmuz'dan sonra döndüler. Ben 6 Mart 2016'da Recep Tayyip Erdoğan'a program yaptım. 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alınmadı. AK Partinin çok önemli bir kısmı yer almadı, biz yer aldık. Bizler savaştık." dedi.

Sözlerine devam eden Kütahyalı, " Fethullah Gülen ile rahmetli Mustafa Koç konuşmadı mı? Fetullah Gülen'le Koç Holding'in de ilişkileri var çok güçlüydü. Mustafa Koç'un Nazlı Çamlıbel'e röportajı var. " ifadelerini kullandı.

"BU TERÖR ÖRGÜTÜ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Kütahyalı şunları kaydetti:

"2013'ten sonra bu terör örgütü Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istedi. Hapse atmak istedi. MİT Başkanı Hakan Fidan'ı içeri atmak istedi. Orada biz direndik. "

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