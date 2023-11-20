Alışveriş merkezlerinde sakın bunu yapmayın! Uyuz vakaları arttı, her gün yeni bir vaka görülüyor!

Ortak kişisel eşya kullanımı ve temas yoluyla bulaşan uyuz hastalığı hakkında konuşan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tosun, alışveriş merkezlerinde denenen kıyafetler konusunda vatandaşlar dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

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Alışveriş merkezlerinde sakın bunu yapmayın! Uyuz vakaları arttı, her gün yeni bir vaka görülüyor!

Uyuz hastalığında vaka artışı dikkat çekiyor. Bu kapsamda bazı uzmanlar salgın boyutuna kadar geldiğini ifade ediyor.

Bu konuda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tosun uyuz hastalığı konusunda önemli bilgiler vererek vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

"Uyuz vakaları arttı"

Uyuz hastalığının parazitsel bir deri hastalığı olduğunu ifade eden Tosun, "Son yıllarda oldukça sık görüyoruz. Son 4, 5 yıldır özellikle son dönemde her gün polikliniğimizde günlük pratiğimiz de hasta görüyoruz. Hatta yaklaşık yüzde 10, 20 gibi yaklaşık günlük pratiğimizde gelen hastalarımızın oranları yüksek oranda uyuz vakaları görüyoruz.

Tabi uyuz vakaları son dönemde bazı dönemler özellikle pik yapıyor. Diğer hastalıklar da olduğu gibi salgınlar ortaya çıkartabiliyor. Bu yaklaşık 4, 5 yıldır dediğimiz gibi hem pandeminin etkisiyle hem göçün de etkisiyle ortaya çıkıyor. Bir de hastaların tedavi uyumudur veya gelmemesi veya bilinçli olmaması da bu süreci arttırıyor. Çünkü bulaşla, ortak kişisel eşyaların ortak kullanılmasıyla özellikle artıyor. Özellikle hastaların bu artışı özellikle uymamasıyla beraber salgın dönemi ortaya çıkmış oluyor" dedi.

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Gece kaşıntıları uyuz belirtisi

Uyuz hastalığının tanı ve tedavi sürecine değinen Doç. Dr. Mustafa Tosun, "Özellikle kaşıntı yani en önemli geceleri özellikle ortaya çıkan bir kaşıntı söz konusu. Hastanın hayat kaidesini etkiler. Yani gece uykudan uyandırır özellikle. Çünkü parazit derimizde yaşıyor. Derimizde tüneller oluşturup orda bir reaksiyon deride bir reaksiyon ortaya çıkartıp oda kaşıntı ve alerjik reaksiyonları ortaya çıkarmakta. Aynı zamanda hem el parmak arası, el bilekleri, ayak bilekleri yine özellikle karın bölgesi, yine erkeklerde genital bölge, kadınlarda meme başı gibi alanları tutmakta ve orda popüler lezyonlar dediğimiz kabarcıklara özellikle kaşıntılı kabarcıklara neden olmakta.

Hem bu şekilde hem özellikle etrafında kaşınan varsa özellikle aynı evde yaşayanlarda kaşıntı varsa bu da tabi hasta için uyarıcı olmalı. Yine sıcakla özellikle geceleri artar. Yine banyoda özellikle sıcakla artar. Kaşıntı olduğu zaman özellikle hastalarımızın uyuz açısından dikkatli olmaları gerekiyor ve mutlaka bir sağlık merkezine başvurmaları gerekiyor. Mikroskopla bir sürüntü alıyoruz deriden çok basit yani öyle bir gelişimsel bir şey değil ve onu 5 10 dakikalık bir süreçte tanıyı koyuyoruz. Aynı zamanda tabi klinik belirtilerde önemli biz deri muayenesi de yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Uyuz, kişiden kişiye bulaşıyor"

Hastalığın en önemli aşamasının tedavi olduğunu vurgulayan Tosun, şu ifadeleri kullandı, "Tanıyı koyduktan sonra aslında en önemli aşama tedavi. Asıl sıkıntı aslında tanıyı koyuyoruz ama tedavide ki hasta uyumu bizi ve hastanın tedavisini etkiliyor. Özellikle yani tedavi ön planda. Tanıyı rahat bir şekilde klinikte her dermatoloji hekimi, dermatoloji uzmanı veya aile hekimi de olabilir.

Alışveriş merkezlerinde denen kıyafetlere dikkat edilmeli

Önemli olan hastanın uyumu tedaviye ve kabullenmesi bu durumu. Bazı hastalar uyuz olduğunu kabullenmeye de biliyor. Uyuz kişiden kişiye bulaşıyor özellikle bu çok önemli o yüzden de ortak kullanılan eşyalar, kıyafetler açısından dikkatli olunması gerekiyor. Kişisel eşyalar başkalarıyla beraber ortak kullanılmaması gerekiyor. Denenen kıyafetler örneğin alışveriş merkezlerinde denenen kıyafetler gibi özellikle onların evde mutlaka tekrar alındıktan sonra yıkanıp öyle kullanılması gerekiyor."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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