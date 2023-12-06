Alkollü kadın hastaneyi ayağa kaldırdı!

Şişli’de hastanenin acil bölümüne gelen alkollü olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu kadın, hastaneyi birbirine kattı. Güvenlik güçlerine Türkçe küfürler savuran kadın, kendisine yardım etmek isteyen bir kişiye de yumruk attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Alkollü kadın hastaneyi ayağa kaldırdı!

Şişli’de hastanenin acil bölümüne gelen alkollü olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu kadın, hastaneyi birbirine kattı. Güvenlik güçlerine Türkçe küfürler savuran kadın, kendisine yardım etmek isteyen bir kişiye de yumruk attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir hastanenin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde acil bölümüne Özbekistan uyruklu alkollü bir kadın geldi. Kadın, güvenliklerle yaşadığı tartışmanın ardından hastaneyi adeta ayağa kaldırdı.

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Küfürler edip etrafa saldırdı

Alkolün etkisiyle ayağa kalkmakta zorlanan kadın, güvenlik görevlilerine Türkçe küfürler ve tehditler savurdu. O esnada kendisine yardım etmek isteyen bir vatandaş, kadın tarafından yumruklandı. Hastaneye gelen diğer vatandaşların da araya girmesiyle kadın olduğu yerden güçlükle uzaklaştırıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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