Hamas’ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin içine kadar sızdılar!

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail birliklerinin içine kadar sızdığı görüldü.
İSRAİL ASKERLERİNİN İÇİNE KADAR SIZDILAR
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 60’ıncı günde devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı.
Gazze Şeridi’nin Cuhr al-Dik bölgesinde konuşlanan İsrail askerlerini hedef alan Kassam Tugayları, söz konusu birliğe patlayıcılar ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.
Görüntülerde, Kassam Tugayları’nın tüneller sayesinde İsrail güçlerinin içine kadar sızdığı görüldü.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)