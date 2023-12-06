Polat ailesinin çekilen araçları trafikte konvoy oluşturdu!

Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF’ye çekildi.

POLAT AİLESİNİN SON MODEL ARAÇLARI TRAFİKTE KONVOY HALİNDE İLERLEDİ

Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Polat çiftinin araçları Ataşehir’de Yediemin Otoparkı'na çekilmişti.

Şirketine kayyım atanan Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyımların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı.

Araçların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Evine giden yaşlı adamı sokak ortasında tekme tokat dövüp darp ettiler!

Çorlu'da yaşlı adamı feci şekilde döverek gasp ettiler! Gasp anı kamerada!

Altın neden sert düştü! 6 Arlık güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Haberin Devamı

Düzce’de hareketli dakikalar! İşçi servisi adeta küle döndü!