Polat ailesinin çekilen araçları trafikte konvoy oluşturdu!

Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF’ye çekildi.

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Polat ailesinin çekilen araçları trafikte konvoy oluşturdu!

Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF’ye çekildi.

POLAT AİLESİNİN SON MODEL ARAÇLARI TRAFİKTE KONVOY HALİNDE İLERLEDİ

Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Polat çiftinin araçları Ataşehir’de Yediemin Otoparkı'na çekilmişti.

Polat ailesinin çekilen araçları trafikte konvoy oluşturdu!

Şirketine kayyım atanan Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyımların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı.

Polat ailesinin çekilen araçları trafikte konvoy oluşturdu!

Araçların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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